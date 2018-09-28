Спикер парламента Молдовы предложил отменить должность президента 2 28.09.2018, 13:39

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Страна будет переходить к парламентской форме правления.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что в будущем страна, возможно, вовсе откажется от должности президента.

Он подчеркнул, что "своими действиями президент Игорь Додон дискредитирует институт президента и ставит в неловкое положение другие органы государственной власти, в том числе - парламент и правительство", сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что следующий парламент прибегнет к дальнейшему ограничению полномочий президента. Нам следует вернуться к вопросу о конституционной реформе, чтобы окончательно перейти к парламентской форме правления", - отметил он.

Спикер привел в пример назначение на этой неделе двух новых министров в состав правительства. Для этого понадобилось в четвертый раз принять решение о временном отстранении президента от должности.

"Я предполагаю, что это - не последний случай даже при нынешнем парламенте, полномочия которого истекают. В парламенте есть еще проекты законов, против которых выступает президент", - добавил он.

Канду считает, что такая же ситуация сложится в случае принятия в Конституцию поправки о том, что "европейская интеграция является стратегической целью Молдовы".

"Если мы сможем найти компромисс в парламенте и утвердим эти изменения в Конституцию, президент также попытается их блокировать. Это не может продолжаться бесконечно, когда президент действует против интересов страны и отказывается выполнять свои обязанности", - отметил он.