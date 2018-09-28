The Economist: Из-за С-300 в Сирии может начаться конфликт между Россией и Израилем 2 28.09.2018, 13:53

1,630

Москва взяла курс на эскалацию.

Это было "цепью трагических обстоятельств", которые привели к крушению российского разведывательного самолета в Сирии 17 сентября, сказал президент России Владимир Путин. С этими словами Путин, похоже, принял эпизод как несчастный случай и освободил Израиль от всякой вины. Ранее израильские самолеты проводили воздушные удары по территории Сирии и, по-видимому, являлись целью ее ПВО. Но через несколько дней после инцидента Россия стала более воинственной. Генералы утверждали, что израильские самолеты использовали российский в качестве щита (Израиль отрицал это). Затем, 24 сентября, Россия объявила о планах по снабжению сирийцев усовершенствованными противовоздушными комплексами С-300, сигнализирующими о сдвиге в российской региональной стратегии, пишет The Economist (перевод – zn.ua).

Поскольку Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии на стороне местного диктатора Башара Асада в 2015 году, она стремилась избежать столкновений с Израилем. За последние 18 месяцев Израиль осуществил более 200 воздушных ударов по иранским группировкам в Сирии. Горячая линия, связывающая штаб-квартиру ВВС Израиля в Тель-Авиве с операционным центром России на аэродроме Хмеимим, предотвратила беспорядки в воздухе. Военные процедуры были поддержаны молчаливым соглашением между Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израиль не помешал бы российской кампании спасти Асада, и Россия не помешала бы Израилю атаковать иранские цели в Сирии.

Планируемая модернизация сирийской ПВО осложняет это понимание. С-300 - система с радиолокатором, способная одновременно отслеживать более 100 целей на дальностях до 300 км. Это сделает рейды Израиля более рискованными. Поэтому Нетаньяху уже давно выступает против передачи оружия сирийскому правительству. (Россия уже развернула С-300 в Сирии, но она не использовала систему против Израиля.) Тем не менее, Израиль говорит, что он продолжит бить по целям в Сирии. Его беспилотные бомбардировщики F-35 способны уйти от С-300 и уничтожить ее. Но если российские операторы работают вместе с плохо обученными сирийцами, существует риск эскалации.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что С-300 передадут сирийской армии в течение двух недель. Некоторые аналитики сомневаются, что это произойдет. Под давлением Америки и Израиля России потребовалось девять лет, чтобы отправить обещанный С-300 в Иран. Россия может использовать угрозу передачи С-300, как давление на Израиль, чтобы ограничить его действия в Сирии.

Россия добилась баланса между Израилем и его врагами на Ближнем Востоке. Путин был первым российским лидером, который совершил официальный визит в Израиль (дважды), а Нетаньяху стоял плечом к плечу с Путиным на российском военном параде в этом году. Но дружба не помешала России пригласить ХАМАС в Москву, помочь Ирану в его ядерной программе или вооружить Сирию.

По мере того как Россия становится все более изолированной от Запада, растет значение Израиля как источника технологий и политической поддержки. Кремль осторожно ограничивал антиизраильскую риторику в сообщениях для Запада. После падения самолета Нетаньяху дважды звонил Путину и отправил главу ВВС в Москву, но Кремль будет искать еще большей выгоды от Израиля для себя, для того чтобы разрядить ситуацию.