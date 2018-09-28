Экономика США побила четырехлетний рекорд 28.09.2018, 14:33

Американский ВВП растет ускоренными темпами.

Валовый внутренний продукт (ВВП) США по итогам второго квартала 2018 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли, передает Интерфакс.

Отмечается, что это самый высокий темп роста американской экономики с третьего квартала 2014 года, когда этот показатель достиг 4,9%.

Как сообщает MarketWatch, аналитики в среднем ожидали ее повышения до 4,3%.

В первом квартале текущего года американский ВВП вырос на 2,2%. Оценка роста потребительских расходов, на долю которых приходится 70% ВВП США, была также оставлена без изменения - 3,8%.

Объем импорта в США в апреле-июне снизился на 0,6%, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%. При этом экспорт увеличился на 9,3%, а не на 9,1%. Валовой объем частных инвестиций упал на 0,5% против ранее объявленного подъема на 0,4%.

Доналоговые прибыли компаний во втором квартале выросли на 3% в поквартальном и на 7,3% в годовом выражении (ранее соответственно 3,3% и 7,7%).

Объем капиталовложений американских компаний, без учета сферы жилищного строительства, в апреле-июне вырос на 8,7% в годовом выражении (предварительные данные - 8,5%), инвестиции в оборудование повысились на 4,6% (4,4%).

Рост государственных расходов в минувшем квартале составлял 2,5% в пересчете на годовые темпы (предварительные данные - 2,3%).