Видеохит: Музыканты превратили сигнализацию машины в крутой трек 2 28.09.2018, 14:39

За два дня видео набрало больше двухсот тысяч просмотров на YouTube.

Музыкальное трио из Нью-Йорка своим видео доказало, что резкая и повторяющаяся сигнализация машины может не раздражать. В ролике члены группы играют на своих инструментах, в то время как из находящейся рядом машины доносятся громкие звуки. И на выходе получается неожиданно приятная мелодия, пишет medialeaks.ru.

Группа Too Many Zooz из Нью-Йорка выступает в стиле брасс — направлении музыки, которую исполняют оркестры с одними лишь духовыми инструментами и ударными. Трое ребят, среди которых саксофонист, трубач и ударник, прославились в 2014 году. Тогда видео с их выступлением в нью-йоркском метро набрало больше шести миллионов просмотров.

С того времени музыканты выпустили пять альбомов и постоянно колесят по Америке с концертами, а их песни используют как в фильмах, так и в рекламе.

Но группа не перестаёт экспериментировать в своём творчестве. В конце сентября они выпустили новое видео под названием Car Alarm («Сигнализация машины»). В нём, как нетрудно догадаться, Too Many Zooz играют под резкие и громкие звуки, доносящиеся из припаркованного рядом автомобиля.

Фактически ребята используют сигнализацию как метроном — прибор, отмечающий промежутки времени равными ударами, который помогает музыкантам отследить точный темп при исполнении мелодии. И если сначала звук из автомобиля раздражает, то через некоторое время, кажется, его и вообще можно перестать слышать. Но лучше один раз услышать.

За два дня видео набрало больше двухсот тысяч просмотров на YouTube. И большинство пользователей от такого неожиданного музыкального сочетания осталось в восторге.

Но некоторым пользователям всё же показалось, что противная сигнализация на видео их всё-таки напрягает. Возможно, музыкантам стоило использовать звук только в начале ролика в качестве вступления, полагают юзеры.