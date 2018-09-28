Израильтян начали не пускать в Россию
- Александр Осовцов
- 28.09.2018, 14:42
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Действуют жестко - сажают в «обезьянник» и депортируют.
Пока - под странным предлогом нарушения правил въезда\выезда в\из Беларуси. Причём ставят в паспорта запрет на 3 года. Действуют жестко - сажают в «обезьянник» и депортируют. Как это бывало с грузинами и украинцами.
Называют цифры - по слухам - от десятков до тысячи. Точно знаю, что мой знакомый летел в Ростов, где у него жена, недвижимость, бизнес, и что только с этого рейса задержали и выслали 6 человек. В разговоре фсбшник зло и откровенно сказал ему про сбитый военный самолёт.
А С-300 уже в Сирии. Похоже, Путин собирается действовать по привычной схеме.
Так что ж, друзья, коль наш черед,-
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука. (с)
Шабат шалом!
Александр Осовцов, «Фейсбук»