Президент Германии встретился с Эрдоганом 1 28.09.2018, 14:54

Франк-Вальтер Штайнмайер

Депутаты Бундестага бойкотировали визит.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 28 сентября, принял в официальной резиденции Бельвю главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Германию с двухдневным государственным визитом, сообщает dw.com.

Прибытие турецкого лидера сопровождалось военными почестями и повышенными мерами безопасности. Эрдоган и его супруга Эмине занесли свои имена в Золотую книгу, где оставляют записи почетные гости во время визитов в ФРГ. Главу турецкого государства приветствовал почетный караул.

После этого состоялась беседа Штайнмайера и Эрдогана с глазу на глаз. Ранее президент Германии в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland сообщил, что намерен обсудить с турецким коллегой ситуацию с гражданами ФРГ, удерживаемыми в турецких тюрьмах, а также давление турецких властей на СМИ и представителей гражданского общества.

Пресс-конференция с Меркель под вопросом

Позднее у президента Турции запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). По данным таблоида Bild, Эрдоган угрожал отменить совместную пресс-конференцию с Меркель, поскольку там будет присутствовать бывший главный редактор турецкой оппозиционной газеты Cumhurriyet Джан Дюндар.

В Германии сообщения о государственном визите Эрдогана восприняли неоднозначно. Критики полагают, что принимать его в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно из-за авторитарной политики турецкого президента.

На этом фоне тысячи митингующих хотят выйти на демонстрации в Берлине. По прогнозам организаторов, на акцию по призыву прокурдского объединения "Erdogan Not Welcome" на Потсдамской площади могут выйти порядка 10 тыс. протестующих.

Депутаты бойкотируют прием

Вечером в Бельвю запланирован торжественный прием по случаю визита Эрдогана. О намерении бойкотировать его уже заявили депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner).

В свою очередь политик из блока ХДС/ХСС Юрген Хардт счел, что прием в Бельвю - это дань уважения не только лично Эрдогану, но и к Турции в целом. "Эрдоган - один из наших ключевых партнеров, особенно в таких сферах, как безопасность и миграционная политика", - пояснил Хардт.

Отношения Берлина и Анкары обострились после того как власти Турции подвергли массовым репрессиям предполагаемых участников неудавшегося путча против Эрдогана и после задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджела освободили, но правительство ФРГ по-прежнему обеспокоено нарушениями прав человека в Турции.