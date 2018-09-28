Солдат из Слонима – сестре: Кто не подчиняется, того вешают 9 28.09.2018, 15:01

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Александр Орлов

Александр Орлов успел рассказать о порядках в части №33933.

Почти месяц продолжается расследование по факту гибели рядового Александра Орлова в Слонимской военной части №33933, сообщает euroradio.fm.

Солдата нашли повешенным 5 сентября.

Министерство обороны сразу заявило, что смерть Орлова не связана с прохождением службы в армии. Но Ольга, мать военнослужащего, считает, что её сына убили.

Ольга разговаривала с Александром за несколько часов до того, как его нашли в петле. Одна из причин, почему мать не верит в самоубийство сына: семья подготовила документы, чтобы комиссовать Александра для помощи матери. В мае женщина похоронила мужа, отчима Саши, и теперь живёт одна с маленькой дочкой:

"Он ходил к юристу. Ему рассказали, какие нужно собрать документы и справки. Моя старшая дочь сейчас неработоспособна, так как сама сидит с маленьким ребёнком и не может приезжать и помогать мне. А мужа я похоронила в мае. Все нужные справки мы собрали. Выслала мне их дочь в понедельник 4 сентября, за день до того, как нашли Сашу. Он знал, что документы скоро будут. Потом бы их перенаправили в Гродно, где и решался бы вопрос о комиссовании".

Александр немного рассказывал матери о службе. А однажды сказал, что в его часть набрали "одних тюремщиков: пальцы веером, ни с кем не поговорить".

"Он почти ни с кем там особо не разговаривал, не дружил. Часто беседовал с военным психологом — Ращинским [Николай Ращинский — заместитель командира бригады по идеологической работе. — Еврорадио]. И в тот день я его к психологу отправила, вдруг тот мог бы посоветовать ещё какие-то документы сделать. Но Саша его не нашёл".

По словам матери, на шее у Александра были две странгуляционные борозды — следы, которые оставляет верёвка. Ольга считает, что это свидетельствует о том, что Александра сначала придушили, а потом повесили:

"Там небольшая каптёрка, высота всего два метра. А Саша был ростом метр восемьдесят девять. При этом он как-то сам вбил крюк, залез на стул, закинул верёвку с петлёй, спустился со стула, убрал его в сторону и повесился на четвереньках. Зачем ему убирать стул? Он бы стал на него, а потом бы просто откинул ногой, если бы хотел повеситься. Кстати, факту о стуле очень удивились следователи".

На руках и на ноге Александра Ольга заметила гематомы. Также мать говорит о "дыре в голове" погибшего солдата.

"Дыру в голове военные объяснили мне тем, что когда его снимали из петли, то ударили о потолок. Но они же сами сказали, что он повесился на четвереньках! Так же объяснили и гематомы. Но как могли появиться гематомы у уже мёртвого человека? Я уверена, гематомы он заработал, когда его вешали, похоже, он вырывался".

На руках у Александра мать обнаружила порезы как от бритвы или от ножа: "На руках, там, где мускулы, у него были порезы как от ножа или бритвы. Как будто его полосовали. Сам он вряд ли мог себе такое сделать, он был не из таких, дома никогда за ним такого не замечали".

Когда 3 октября 2017 года в другом регионе Беларуси, в войсковой части №43064 в Печах под Борисовом нашли повешенным 21-летнего Александра Коржича из Пинска, его голова была обмотана майкой, а ноги связаны шнурком от обуви.

В случае с Александром Орловым таких чудовищных подробностей нет. Но есть ещё одно обстоятельство, на которое Ольга обратила внимание Еврорадио. Когда Александр приезжал на похороны отчима, он разговаривал со своей двоюродной сестрой. На вопрос о службе в армии он ответил: "Там, кто не подчиняется, того вешают".

Это не первый солдат, найденный повешенным в воинской части №33933 Слонимского гарнизона. В 2013 году там погиб военнослужащий из Новогрудского района (у них с Кореличским районом один военкомат). Тогда Министерство обороны также утверждало, что имело место самоубийство.

Вообще же только за последнее время стало известно уже о нескольких якобы повесившихся солдатах.