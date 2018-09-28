Дмитрий Бондаренко: Мы наблюдаем продолжение распада Российской империи 28.09.2018, 15:14

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Готовы ли белорусы к новому повороту истории?

Координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшему политзаключенному Дмитрию Бондаренко сегодня исполняется 55 лет.

Накануне с политиком поговорила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Разговор шел о ситуации в Беларуси, гегемонистских войнах, вероятности распада России и роли личности в истории.

- Сейчас у многих есть ощущение наступления некоего нового этапа в истории Беларуси. Очевидно, что режим Лукашенко себя изжил, в стране серьезный экономический кризис, недовольство властью огромно. Что идет на смену, по вашему мнению?

- Лучшей иллюстрацией наступления этого нового этапа является всенародная радость на информацию об инсульте Лукашенко. Но географическое положение Беларуси таково, что не может быть каких-то отдельных изменений только в нашей стране. Изменения в Беларуси на протяжении столетий, как правило, были связаны с региональными или даже мировыми процессами. А в мире сейчас действительно происходят тиктанические сдвиги.

Сейчас мы наблюдаем продолжение распада Российской империи, которое началось с распада Советского Союза. У этого есть объективные причины. Если Советский Союз имел экономику, которая составляла 10-15% от мирового ВВП, то сейчас у России, по разным методикам подсчета, максимум 1,5-3%. В 2001 году Россия имела ВВП больше, чем Китай на 1%. Сейчас, через 17 лет, ВВП России в 10 раз меньше ВВП Китая, в 15 раз меньше ВВП Европейского Союза и ВВП США.

Заявление Путина о пенсионной реформе вызвано тем, что, как признались российские чиновники, сегодня в РФ на одного пенсионера приходится 1,1 работающий. Это говорит о полной катастрофе.

Что касается Беларуси, то она не является частью Европейского Союза, но, к счастью, не является и частью Российской Федерации, поэтому те процессы, которые будут происходить в нашей стране, тесно связаны с мировыми.

- Угроза Беларуси со стороны России нарастает: усиливается влияние российской пропаганды, используются экономические рычаги давления, приехал новый одиозный посол РФ. Зачем в Минск прислали именно Михаила Бабича?

- Ему отдан приказ подготовить инкорпорацию Беларуси в состав России. Это пишут, не скрывая, многие российские СМИ. Одновременно идет подготовка к этому общественного мнения в Беларуси и России. Но понятно, что Бабич едет не для того, чтобы интегрировать, например, белорусское и российское сельское хозяйство. Нет, речь идет об инкорпорации. Все это понимают.

- Каким образом это может происходить?

- Не хочу об этом говорить, потому что мысль материальна. Мы должны думать о том, как этому противостоять.

Главная наша задача сохранить независимость Беларуси и обрести свободу. Это и пожелание, и программа действий для всех граждан Беларуси. В 1918 году не вышло, сейчас история повторяется и от нас зависит, удастся ли нам.

- Недавно Аркадий Бабченко сказал, что Беларусь будет следующей в экспансионных планах Москвы и связал это с военными учениями «Восток-2018», которые стали самыми крупными маневрами в России со времен СССР. Как эти события связаны?

- В свое время Збигнев Бжезинский писал, что первой страной, которую попробует захватить Россия, будет Беларусь, но процессы пошли таким образом, что первой стала Украина — Крым и Донбасс. Поэтому в том, что сказал Аркадий, нет ничего нового. Шаги России только подтверждают ее многолетние действия. Одновременно Лукашенко сделал все, чтобы уничтожить белорусскую самоидентичность, ослабить белорусскую армию, лишить Беларусь реальных союзников, гарантов безопасности и независимости.

После Украины российское руководство, конечно, боится, что Запад будет действовать очень жестко, и российская экономика полетит в тартарары. Пока это удерживает власти РФ от каких-то действий. Но войны часто развиваются не на логическом уровне. Сегодня многие историки и стратеги пишут о том, что Гитлер, развязав Вторую мировую войну, абсолютно не был готов воевать. У Гитлера не было ресурсов, не было нефти, не было металлов, а он воевал на два фронта. В конце 1930-х годов экономика Германии развивалась довольно быстро, но было ясно, что экономически Германия не произведет больше металла, танков, оружия, самолетов, чем Америка, Великобритания и Советский Союз вместе взятые.

Но, тем не менее, Гитлер развязал эту войну, которая привела к катастрофе немецкого народа и потере огромных территорий, гибели миллионов людей во всем мире. Эти процессы, наверное, находятся на границе метафизики и очень часто происходят нелогично. Отличие Путина от Гитлера в том, что он очень любит деньги и является самым богатым российским олигархом. Как говорится, ему есть что терять.

- А что делает Лукашенко? Он боится Москву или же работает на Москву? Потому что, если боится, то почему уничтожает в Беларуси все белорусское?

- Лукашенко – это политический пигмей, который давно не управляет Беларусью. Вопрос в том, почему Россия все-таки не захватила Беларусь. Потому что боится противодействия Запада с одной стороны, а с другой, не хочет потерять единственное окно, этакий стеклянный коридор в Европу, который у нее есть на Западе только через Беларусь. Белорусская территория – это и есть единственный коридор в Европу для Путина.

Кроме того, в России опасаются, что белорусы будут сопротивляться, потому что число граждан Беларуси, в разное время служивших в десантных частях, частях различного вида спецназа, пограничных войсках и так далее – огромно. Есть два миллиона белорусов, которые знают историю, язык и готовы защищать независмость своей страны, возможно, с оружием в руках.

Польша не будет смотреть спокойно на захват Беларуси, украинские добровольцы тоже. Поэтому риски для Путина огромны. А Лукашенко - пигмей, который реализует колхозно-тюремную модель, в которой он долгое время работал, ради удовлетворения своих примитивных потребностей и желаний.

Все это печально для белорусов. В XX веке мы потеряли огромное количество населения и территорий, до этого были еще почти 150 лет потери независимости. Нахождение Беларуси внутри России сказалось на качестве людей и лидеров и нам не хватило немного времени, чтобы избрать руководителей, который бы эти 25 лет использовали более разумно.

- Если Лукашенко давно не управляет Беларусью, то почему оппозиция не действует более решительно?

- Не в состоянии белорусская оппозиция сегодня победить в одиночку. Диктатура сконцентрировала все ресурсы, Россия планирует наши земли захватить и активно работает в регионе. Если будет динамичное развитие ситуации, тогда могут появиться определенные шансы. Так было, например, в 1918 году, только тогда эти шансы не были использованы. Национально сознательные белорусы попытались что-то сделать во время Второй мировой войны, но опять же неудачно. В сегодняшней ситуации изменения в Беларуси могут произойти, если мы будем частью мирового демократического фронта.

- Как нам стать частью мирового демократического фронта? Запад в последние годы делает ставку на диктатуру, а не на демократию в Беларуси.

- Как бы нам не хотелось говорить о стратегической важности Беларуси, есть глобальные процессы. Мужество украинского народа и активность волонтерского движения в Украине смогли остановить российскую агрессию. У Запада появилось время для осознания того, чем на самом деле является путинская Россия. Украина ведь тоже не является для Америки и Европы чем-то суперважным. Для ряда политиков это лимитрофная территория, которая подлежит размену.

Представьте, если бы Россия напала и захватила маленький городок во Франции или Германии. Поднялся бы весь мир, все бы говорили о росийской агрессии. А когда убивают десятки тысяч украинцев, для французов и немцев это не является трагедией. Для них это тоже самое, как война в Конго, где погибли около 5 миллионов человек.

Мужество украинцев позволило посмотреть, что на самом деле реализует Россия, какие действия она проводит. Запад понял, что Украиной не ограничатся. Следующими вместе с Беларусью будут страны Балтии. Об этом говорит география. Не нужен белорусский выступ Путину сам по себе – нужно балтийское побережье до Калининграда. Точно также не нужен только Крым – должно быть захвачено все черноморское побережье Украины. Идет полный захват территории Балтийско-Черноморского межморья.

Военные Запада это увидели, стали предприниматься определенные действия, в том числе, поставка более серьезных вооружений в Украину, речь сегодня идет о поставке систем ПВО, хотя это долгая песня. И вводятся дополнительные батальоны в новые страны НАТО - Балтию, Румынию, Польшу, проводятся учения в Болгарии.

Военные начинают объяснять западным политикам планы России. Часть политических элит это поняла и пытается противодействовать агрессивной политике Кремля через экономические санкции, через влияние на российскую экономику, обозначены методы и способы, которые могут поставить российские власти на место и отрезвить их.

Экономическая ситуация в России может измениться таким образом, что в стране произойдет революция. Но сейчас мир находится в подвешенном состоянии. Многое будет зависеть от решения, может быть, даже не Путина, а российского генералитета, который хотя и не беден, но одновременно не имеет таких богатств, как Путин или спецслужбы. У этих российских генералов своеобразное мышление, и оно говорит им, что Россия в военном плане сильна, как никогда за последние 25 лет, и можно взять реванш, захватив новые территории или вернув «беглецов» из бывшего СССР: Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, может быть, даже другие страны.

- После встреч Трампа с Путиным заговорили о вероятности нового передела мира между державами. Это возможно?

- Невозможно. Трамп не может единолично принять такое решение и пойти на сделку с Путиным. Встреча в Хельсинки показала, что это просто невозможно, потому что истеблишмент Америки думает по-другому, а истеблишмент – это военное руководство, стратегические и аналитические центры, политические кланы, Государственный департамент США, элита Америки, и они понимают, что на такие сделки с Путиным идти нельзя, потому что есть популистский феномен Трампа, а есть интересы Америки и определенная мировая стратегия, которой Трамп просто не владеет.

- Европа сегодня пытается защитить себя от российской агрессии, в том числе, военными методами, о которых вы говорили, но практически ничего не делает для усиления своего влияния на постсоветском пространстве. Можно ли остановить Путина таким образом?

- На определенном этапе, когда определяли руководителей Европейского Союза, произошла ошибка. Лидеры ЕС, может быть, за исключением Жозе Мануэла Баррозу, были очень слабыми. Была идея, чтобы первым главой Евросоюза стал Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, который является сильной личностью. Если бы это произошло, то не было бы никакого Брексита, Европейский Союз был бы более сплоченным и интегрированным.

Сегодня же, наоборот, в странах Евросоюза растет, часто поддерживаемый Россией, национализм, говорят, что в выборах в Европарламент могут победить на 60% больше ультраправых. Ослабляется европейская общность.

Я не говорю о том, что Евросоюз должен стать новой федерацией. Нет. Но была избрана и реализована не самая лучшая модель управления. Хотя я, представитель гражданской кампании «Европейская Беларусь», считаю, что Беларусь должна быть частью Европейского Союза. ЕС еще очень молод. Сегодня нет реального центра принятия решений, отсюда все эти проблемы, связанные с угрозами на границе Евросоюза: в Украине, Беларуси, странах Балтии.

Представьте, долгое время в Европе были политики, которые пережили, пускай и детьми, Вторую мировую войну, были политики, которые пережили очень серьезную Холодную войну. Сегодняшние же лидеры европейских стран выросли уже в послевоенное время. У них, на наш взгляд, надуманные проблемы, они часто не понимают угрозу диктаторских режимов, искренне не понимают, что такое сегодняшняя Россия.

Однако Евросоюз остается политическим союзом с самым большим ВВП. ВВП Евросоюза больше, чем ВВП Соединенных Штатов Америки. Но этот гигант еще не сформировал до конца свою стратегию безопасности и стратегию действий, развития на многие годы. Мы видим, что Россия хочет захватить какие-то территории, а Евросоюз не хочет принятия европейских стран в свои члены. В этом и разница. Нет такой стратегии, чтобы, например, Беларусь или Албания быстрее вступили в Евросоюз.

- У этого гиганта первую скрипку часто играет Германия, которая сегодня строит вместе с Путиным «Северный поток-2», который, в свою очередь, ударит и по Беларуси, и по Украине. Может ли Евросоюз остановить строительство этого газопровода?

- Думаю нет. Имеет место экономический интерес Германии, которая является мотором Европейского Союза.

Вы абсолютно правы, что это угроза, и России необходимы условия для полного захвата Беларуси и, возможно, части Балтии. «Северный поток-2» для этого и нужен. Россия не может захватить Беларусь просто так, без последствий. А когда будет вторая ветка, они надеются, что снабжение Германии и других старых стран Евросоюза будет продолжаться по дну Балтийского моря.

Опять же, здесь имеет место стратегическая близорукость Германии. То, что они просят Россию продолжить транспортировку через Украину, это просто детский лепет. Это просто зависимость Ангелы Меркель от бизнес-кругов, которые заинтересованы в этом проекте. В экономическом плане это очень мощные фирмы, но в политическом плане бизнес-круги Германии инфантильны. Они надеются, что их опять пронесет.

- Но не пронесет?

- Как учит история, нет.

- В нашей соседке Украине в следующим году пройдут президентские и парламентские выборы, сейчас уже несколько кандидатов объявили о своем намерении идти в президенты. И звучит достаточно много критики тех отношений, которые сегодня существуют между официальными Минском и Киевом. На ваш взгляд, могут ли сейчас наконец измениться отношения между странами, с учетом прежнего опыта, поскольку мы знаем, что даже после двух революций демократические правительства Украины продолжали общаться больше с диктатором, нежели с оппозицией?

- Я думаю, что все нормальные люди желают успеха украинцам. Важно, чтобы у них все-таки произошел переход от олигархии к демократии. Есть надежда, что этот процесс может произойти во время этих выборов, хотя олигархи все равно невероятно сильны, и к сожалению, президент Украины Петр Порошенко, в первую очередь, бизнесмен и олигарх, а во вторую очередь, глава государства. Отсюда его взаимоотношения с диктаторским режимом в Беларуси. И опять же имеют место тактические выигрыши, бизнес-выигрыши, прибыль от продажи конфет и нефтепродуктов из российской нефти. То есть преобладают сиюминутное мышление, жизнь одним днем.

Тест на взаимоотношения с белорусским диктатором не прошел ни один руководитель Украины. Я всегда говорю украинцам: если у вас такая глупая политика в отношении Лукашенко, то и во внутренней политике нечего ожидать реальных успехов. Да, Порошенко – патриот Украины, да, он борется за ее независимость, но он не выполнил своих обязательств касательно бизнес-интересов. Что пишет украинская пресса? Собственные бизнес-интересы Порошенко превыше всего.

Мы надеемся, что в Украине произойдут реальные демократические изменения и голос людей, которые сделали европейский выбор, остановили агрессию, создали новую украинскую армию и хотят жить без коррупции, будет услышан, и идеи этих людей победят в украинском обществе.

- Сегодня очень много говорится о борьбе с российской пропагандой, но независимые медиа на постсоветском пространстве испытывают постоянные финансовые трудности. Практически одновременно объявили сбор средств и белорусская «Хартия», и российская «Новая газета», постоянно говорят трудностях и другие крупные независимые медиа из бывших советских стран. Как это стало возможным?

- Проявляются все те вещи, о которых мы говорили. Это неготовность европейских элит к реальной оценке планов России и отсутствие стратегии. Здесь и национальный эгоизм Германии, которая пытается решать свои бизнес-интересы за счет восточноевропейских стран. Конечно, можно все-таки порадоваться, что военные европейских стран, которые одновременно являются членами НАТО, больше реагируют на прямые военные угрозы со стороны России. Но они не отвечают за зону медиа.

В военном плане действия европейских стран последовательны. А вот за информационную составляющую отвечают европейские клерки, которые живут в каком-то своем придуманном мире. Опять же, смотрите примеры: Манафорта судят за теснейшие коррупционные связи с украинскими и российскими олигархами. Была информация, что его бизнес-партнер Дерипаска просил его помочь в дискредитации оппозиционных движений стран-соседей России. Наверное, рано или поздно правда станет известна, но вся эта коррупция, сомнительные связи Манафорта с Януковичем, с олигархами Путина - нонсенс. Иначе как нелепостью не назовешь заявление еврокомиссара Йоханнеса Хана о том, что Лукашенко должен ездить в Европу. Шоком является и то, что бывший канцлер Германии - мальчик на побегушках у Путина с большим окладом.

Перед политиками Запада маячат огромные соблазны. Какие уж тут независимые СМИ в диктаторских странах? Здесь не только Лукашенко и Алиев орудуют. Мы знаем, что Путин развращает политиков и медиа Запада большими деньгами, чтобы они на него работали. Например, в Russia Today работали и работают очень много известных западных журналистов, которые ради денег забыли о совести.

У нас мало информации, мы видим «черный ящик» и вы говорите о вещах, которые этот «черный ящик» уже совершил: ведущие медиа региона находятся на грани выживания. В принципе, неважно почему это произошло - из-за коррупции или глупости. Эту ситуацию надо менять. На военные угрозы со стороны России реакция Запада есть. Тоже самое должно происходить в противодействии информационной составляющей гибридной войны.

- Вы написали работу в Варшавском университете по теме «Геополитика Беларуси в условиях демографического взрыва в Хартленде», достаточно глубоко изучали происходящие в мире и регионе процессы. Почему именно эта тема?

- Я благодарен, что у меня было счастье поучиться в Варшавском университете, пообщаться с великими польскими умами, не побоюсь этого слова, специалистами в геополитике и стратегии. Я не являюсь, конечно, великим экспертом в этой сфере, но в своей работе я попытался проверить утверждение одного из отцов геополитики Хэлфорда Маккиндера о том, что Хартленд, то есть центральная часть материка Евразия, является местом, откуда происходят периодические вторжения в Европу и другие окраинные части Евразии, когда в регионе не хватает воды, пищи или есть безработица. Вторжения из Хартленда происходят тогда, когда там идет рост народонаселения. Я просто посмотрел, что происходит в настоящее время.

В этот регион входят Россия, Иран, страны Средней Азии, Афганистан. Мы видим, что за последние 50 лет население большинства европейский стран сократилось, а население Ирана выросло в 4 раза, Узбекистан, который в начале 1970-х годов имел столько же людей, сколько в Беларуси, сегодня в 4 раза превосходит нас по населению. Оказывается, концепция Маккиндера работает, и мы видим, что произошло вторжение в Европу беженцев не только из Хартленла, но и с Ближнего Востока и Африки, то есть, из регионов, где не хватает работы, воды, еды, но существует демографический взрыв. Кстати, Маккиндер называл эти регионы «малыми хартлендами». За последние 50 лет население Сирии выросло в 5 раз, население Иордании и Саудовской Аравии в 7 раз, а население большинства стран Восточной Европы резко сократилось.

Опять же в этой работе я анализировал пути, через которые идет военно-миграционное вторжение из центра Евразии в Европу. Один из них через Турцию в Балканы, другой через причерноморские степи - отсюда война на Донбассе и захват Крыма. Третий канал, к счастью, еще не задействован - это «Смоленские ворота», междуречье Западной Двины и Днепра, как раз территория Беларуси. Я прогнозирую, что, в случае какого-то конфликта на Кавказе или в бывших советских республиках Средней Азии, где не хватает воды, огромный демографический взрыв и нет работы, может произойти огромной силы миграционное движение через нашу страну.

Многие аналитики задаются вопросом, что произойдет в ближайшее время, выдержит ли Европейский Союз и не распадется ли Россия? Вопрос открыт. Россия надеется, что Евросоюз распадется первым. Но Евросоюз экономически гораздо сильнее и он демократический, способен гибко реагировать и исправлять ошибки. Российская политическая система очень негибкая, очень хрупкая, хотя и закостенелая. Поэтому скорее всего, на мой взгляд, произойдет распад России, но в любом случае эти процессы затронут миллионы людей, включая белорусов.

- Процессы, происходящие в России и Евросоюзе, являются ключевыми в мире?

- В мире сейчас наступил период начала гегемонистских войн. Есть такая мировая концепция, можно считать ее правильной или неправильной, но многие мировые игроки ее учитывают. Это концепция гегемонистских циклов. Считается, что последние 500 лет определенные страны были мировыми гегемонами.

Например, была Голландия, этот период длился около ста лет. Потом была Англия сто лет. Потом происходила смена гегемона, но стала опять Англия в виде Великобритании, а сейчас заканчивается гегемонистский цикл США, который начался в 1945 году. Мировые стратеги определяют, останется ли Америка гегемоном на следующие сто лет в соответствии с этой концепцией или произойдет смена гегемона. Плюс-минус к 2045 году это может произойти.

- И кто будет следующим гегемном?

- Следующим может быть Китай, потому что эта страна по ВВП, рассчитанному по покупательской способности, уже является номером один в мире, хотя по ВВП в абсолютных цифрах лидером остаются США. Ряд экспертов и стратегов считают, что следующим гегемоном может стать Европейский союз. ВВП ЕС даже без Великобритании будет сравним с ВВП Соединенных Штатов.

Считается, что гегемонистская война уже началась между США и КНР. Этим объясняется то, что Трамп и другие лидеры США пытаются образумить российское руководство и показать им выгоду взаимодействия с цивилизованным миром. Россия ни экономически, ни в военном плане, ни демографически не может быть гегемоном, но она может быть довеском к Китаю. И Китай с природными ресурсами России гораздо более силен, чем Китай без российских природных ресурсов. Вероятно, не будет горячего столкновения, потому что и Китай, и США обладают разрушительными ядерными ресурсами. Но то, что сейчас мы видим начало столкновения этих мировых гигантов, это факт.

В истории бывало, что даже победитель в гегемонистской войне переставал быть гегемоном. Например, Британская империя была одним из победителей в войне с нацистской Германией, но следующим мировым гегемоном стали США. Отсюда и версия, что в случае горячей или холодной войны между США и Китаем гегемоном может стать Европейский Союз. Но то, что весь мир подошел к периоду гегемонистских войн, надо понимать, и такие знания полезны для представителей таких небольших стран, как Беларусь.

- Что нас может ожидать при этих вариантах развития событий?

- Беларусь должна быть в Европейском союзе, а пока это не случилось, как минимум, должна быть вместе с ЕС. Евросоюз – это объединение европейских стран, и первое условие членства в Евросоюзе – это нахождение в Европе. Беларусь в отличие от Турции и России находится только в Европе. И если есть геополитическое объединение европейских стран, то Беларусь должна быть в геополитическом объединении европейских стран, а не находиться в каком-то непонятном Евразийском союзе и участвовать в непонятных войнах и конфликтах. Для Беларуси гораздо более важными торговыми партнерами являются Польша, Украина, Литва и Германия, а не Армения, Кыргызстан или Казахстан.

У нас выгоднейшее географическое и стратегическое положение. Мы должны быть в союзе с европейскими странами, и тогда взаимоотношения с Китаем, Россией и США будут частью общей позиции. Бог дал нам очень выгодное положение с Севера на Юг, с Востока на Запад. Для экономики это фантастически важно. Даже такие дурни, как Лукашенко, смогли продержаться именно благодаря этому географическому положению, капитализировав его, правда, для себя, но отнюдь не для белорусского народа.

Сегодня наступает новый этап в мировой истории, но некоторые белорусы считают, что мы мало что можем сделать в этой ситуации, потому что якобы маленькие. Но не стоит забывать о готовности элит к переменам и роли личности в истории. Мне посчастливилось общаться с такими знаковыми фигурами, как Борис Немцов в России, сенатор Джон Маккейн в США, Ян Урбан в Чехии, Павол Демеш в Словакии, Збигнев Буяк и другие лидеры «Солидарности» в Польше, Слободан Джинович в Сербии, Дмитро Ярош в Украине. Эти люди все разные, но в какой-то момент, не важно какую страну они представляли, большую или не очень, они сыграли в своих государствах, а часто и в мировой истории, значительную роль.

И в Беларуси были и есть такие люди, которые тоже играли такую роль. Например, для меня таким человеком всегда был Виктор Ивашкевич, который не был на первых позициях, но его роль в первых массовых акциях Белорусского Народного Фронта и в событиях августа 1991 года была значительной. Или Станислав Шушкевич, который гениально использовал возможности, возникшие в белорусских Вискулях, зафиксировав распад Советского Союза и статус Беларуси как независимой страны.

Белорусы должны понимать, что каждый из нас может повлиять на события в нашей родной стране, а через Беларусь - на мировые процессы.