Толя из ГРУ и новые санкции против России 1 Иван Яковина, «Новая газета»

28.09.2018, 15:20

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Иван Яковина

Скоро что-то подобное станет известно и об «Александре Петрове».

Начать хочу с отличной новости: Госдума РФ сегодня повысила пенсионный возраст для всех россиян. Это означает, что российская власть полностью расписалась в своей неспособности улучшить экономическое положение и не надеется на какие-то позитивные изменения в будущем. Это означает, что власть будет все активнее грабить и холопов и бояр, разогревая в них недовольство. Принятие пенсионного закона просто не оставляет других вариантов развития событий - дворцовый переворот или даже революция в этих условиях становятся все более реальными (хотя, конечно, это пока не гарантия).

Запад, к счастью, тоже продолжит усиливать давление на РФ. Сегодня пришло отрадное известие из США. Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли заявил, что его страна будет целенаправленно мешать жить людям из ближайшего окружения Владимира Путина. Американцы уже почти открытым текстом говорят приближенным президента РФ: "Отказывайтесь от него. Иначе придется отказаться от всего того, что вам близко". Олигархи и чиновники, конечно, Путина боятся - им страшно организовывать против него заговор. Но деньги, заводы, виллы, яхты и самолеты терять тоже не хочется. Не могу сказать, что я им сочувствую, но думаю, что понимаю, насколько им сейчас непросто. Кстати, я почти уверен, что они все-таки восстанут, когда западные санкции начнут бить даже не по ним самим, а по их детишкам, плотно окопавшимся в лондонах, майами и ниццах. Когда появится риск возврата боярских детей в сыктывкары, пензы и сарански, вот тогда на Рублевке начнутся действительно интересные процессы.

"Съехать" с американских и европейских санкций, видимо, уже просто так не получится. Причем виноват в этом персонально Владимир Путин. Вот из последнего: он фактически признал участие ГРУ в отравлении Скрипалей в Солсбери, когда приказал убийцам выступить в СМИ. Прошло совсем немного времени, и весь мир уже знает, что "простой турист" и "бизнесмен средней руки" Руслан Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой. О нем уже довольно много известно: вырос на Дальнем Востоке, воевал в Чечне и на Донбассе, заканчивал военную академию в Москве. Ошибки тут быть не может - односельчане уже опознали своего земляка, ставшего знаменитым. "Наш Толя", - говорят. Скоро, думаю, что-то подобное мы и о "Александре Петрове" узнаем.

Иван Яковина, «Новая газета»