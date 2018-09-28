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Арина Соболенко вышла в финал «Премьера» в Ухани

  • 28.09.2018, 15:35
Арина Соболенко

В финале белорусская теннисистка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Белоруска Арина Соболенко (20 ВТА) вышла в финал турнира категории "Премьер" в Ухани. В матче 1/2 финала наша соотечественница переиграла австралийку Эшли Барти (17) — 7:6, 6:4, пишет "Прессбол".   Арина Соболенко (Беларусь, 20) — Эшли Барти (Австралия, 17) — 7:6 (2), 6:4   В финале Соболенко сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (27). Матч пройдет 29 сентября и начнется не ранее 14.00.


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