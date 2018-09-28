Видеофакт: В Италии внезапно забил фонтан из просекко
- 28.09.2018, 15:44
В провинции Тревизо вытекло 30 тысяч литров игристого вина.
В городке Фонтанелле в провинции Тревизо произошла авария на производстве: просекко, которое находится в процессе созревания, создало повышенное давление, цистерна не выдержала, произошел взрыв, и 30 тысяч литров вина полились рекой прямо на землю, пишет «Вокруг света».
Причины аварии еще предстоит выяснить; предполагается, что это был «человеческий фактор». Ну, во всяком случае, испытать восторг при виде фонтана из игристого вина — это вполне по-человечески.
Видео было снято одним из рабочих, которые стали свидетелями этой сцены.