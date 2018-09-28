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Вселенский патриархат: Мы будем решать вопрос об автокефалии в Украине единолично

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  • 28.09.2018, 14:54
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Право на предоставление Томаса подтверждается документально.

Константинопольский патриархат заявил, что обладает правом единолично решать вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом говорится в статье "Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы", которая подготовлена на базе исторических материалов, сообщает "Новое время".

Согласно документам, в 1589 году, когда Вселенский патриарх унормировал статус московской патриархии, Киевская митрополия не входила в ее пределы.

В 1686 году право рукоположения (хиротонии) митрополита Киевского было предоставлено патриарху Московскому временно, "по экономическим причинам и исходя из политической необходимости", с сохранением всех прав митрополии, которыми она обладала ранее. Во Вселенском патриархате добавили, что выданное тогдашним патриархом Дионисием разрешение на рукоположение было получено под "сильным давлением". 

О сохранении Киевской митрополии в под юрисдикцией Вселенского патриарха свидетельстовало требование к митрополиту Киевскому поминать первоначально Вселенского патриарха во время литургии. 

В материале упомянуты ущемления прав Киевской митрополии со стороны Москвы, которые происходили в то время, когда "Вселенский патриархат переживал сложные времена и никак не мог противодействовать чинимым "обидам". 

Отметим, что в последующем, митрополит Киевский уже не упоминал имя Вселенского патриарха, что может ставить под сомнение его каноничность с точки зрения Фанара.

"Поэтому совершенно оправдано, что Вселенский патриархат должен проявить соответствующую материнскую заботу о Церкви Украины в каждом случае, когда это считается необходимым", - резюмировали в Константинополе.


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