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Арка за $2 миллиона и «вылизанный» город: Могилев готовят к приезду Путина и Лукашенко

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  • 28.09.2018, 15:52
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За чей счет «банкет»?

Перед белорусско-российским Форумом регионов в Могилеве в экспресс-темпе начали ремонтировать здания и даже возводить новые объекты. «Белсат» вместе с местными активистами и деятелями присмотрелся к тому, как (и за чей счет) изменился город.

Планируется, что на V Форуме регионов Беларуси и России будут присутствовать Лукашенко и Владимир Путин. К этому событию Могилев тщательно готовят весь последний год. Сроки сдачи объектов переносились по несколько раз: сейчас же основные работы закончены, остались косметические приготовления.

Арка на въезде в город

Больше всего споров вызвала арка на въезде в Могилев из минского направления. Ее должны были сдать в прошлом году как подарок Могилеву на юбилей – 750 лет, но не хватило денег, и строительство растянулось на два года.

Деньги на арку собирались традиционно – «добровольно-принудительно». Могилевчане свидетельствуют, что на предприятиях организовывался сбор денег, от которого сотрудникам было трудно отказаться. Первоначально собранных денег не хватило, и через год пришлось устраивать вторую волну «пожертвований».

«Она построена и, наверняка, станет достопримечательностью города. Но сразу несколько вопросов. Это самый необходимый объект, который нужно было строить за деньги и без того ограбленного народа? И в честь какого триумфа построена арка? Все оправдали и обосновали орденом Ленина, который получила Могилевская область за какие-то там заслуги. Это удручает еще и потому, что на фоне обнищания народа, упадка культуры, образования, медицины мы возводим сомнительные по значимости объекты, не учитывая желания людей, которые здесь живут», – говорит известный в Могилеве режиссер Владимир Петрович.

Жители Могилева негативно восприняли то, что арку «украсили» орденом Ленина. В истории Могилева было много значимых событий, которые следовало бы отметить. В кабинетах власти действительно рассматривалась идея повесить таблички с такими отличительными датами, как год основания Могилева и год получения городом Магдебургского права. Но сегодня там только герб Могилева, орден Ленина и орден Великой Отечественной войны.

«Власти сами не знали, чему посвятить эту арку и как объяснить ее появление. Сначала думали там львов поставить, после обсуждали идею установить бюст Петра Машерова (участника ВОВ, политического и государственного деятеля, героя СССР)», – замечает экскурсовод Олег Дьячков.

Следующие изменения – ремонт шоссе от арки и до центра Могилева. Заменили асфальт, тротуары, появились велодорожки. Владимир Петрович однако уверен, что такие ремонты делают не столько ради горожан, сколько для высоких гостей Форума.

«Город с зимы лихорадит от ремонта дороги и моста по проспекту Мира. Сколько аварий, раздолбанных подвесок, хотя асфальт кладут ежегодно. Все прилизывается, но шаг в сторону, те же раздолбанные дороги, запущенные дворы. Получается это – пыль в глаза», – подытоживает режиссер.

Лестничный спуск с каскадным фонтаном в парк Подмиколье

Еще одна попытка добавить Могилеву лоску – строительство нового спуска с фонтанами и Обзорная площадка в парк Подмиколье. Именно в этом парке проходит большинство субботников Могилева. Парк относительно новый, его упорядочивают последние 5 лет, но лестницу начали строить только в прошлом году.

В середину лестницы встроен каскадный фонтан с цветами с обеих сторон. Два фонтана имеются внизу лестницы. На смотровых площадках должны появиться скамейки, ротонды, мусорки и световые опоры.

Лестница ведет в парк Подмиколье, который делают поэтапно. На сегодняшний день в парке посадили молодые деревья, местами проложили тропы, сделали велосипедную тропу, благоустроили детский и спортивный городки. Впереди еще много работы, власти города видят Подмиколье тихим и спокойным местом для отдыха горожан. Известно, что в парке запроектирована гостиница и ресторан.

Но и здесь можно найти причины для критики. Историк Александр Агеев называет парк безликим.

«На общественных слушаниях выдвигались интересные предложения, как сделать парк в Подмиколье особенным именно для нас. Но обсуждение носило формальный характер, и к предложениям со стороны населения не прислушались», – говорит Агеев.

Корпус Белорусско-Российского университета

Студенты БРУ, при которых начиналось строительство нового корпуса, успели отучиться и повзрослеть лет на 30. Корпус считался самым известным могилевским долгостроем, но перед Форумом регионов на него все-таки нашлись деньги. Хотя и не в тех размерах, как планировалось: первоначальный проект предусматривал учебный и спортивный корпуса, но финансы не позволили это осуществить. И уже возведенный фундамент спортивного корпуса пришлось разобрать.

Именно в новом корпусе БРУ запланировали ряд встреч в ходе V Форума регионов.

Дворец культуры

Во Дворце культуры области сделали капитальный ремонт с модернизацией. Ремонт охватил прилегающую территорию, внешнее состояние и внутренние помещения здания. Увидеть результаты модернизации можно было во время визита в Могилев председателя Cовета Республики Михаила Мясниковича – ему демонстрировали парадные залы с позолотой и зеркалами, мраморные колонны, элитную мебель и белый рояль в фойе. Стоимость всех работ – 5 млн долларов. Одним словом – получился настоящий дворец, перед Путиным не будет стыдно.

«Первое, что меня удивляет – это невероятный ценник (5 млн долларов). Разве нельзя было отремонтировать дешевле? Очевидно, что хотят показать «состоятельность» города, который состоятельным совсем не является», – отмечает правозащитник Алесь Бураков.

В стенах Дворца культуры области пройдут главные мероприятия, деловые встречи и переговоры в ходе V Форума регионов. Здесь состоится пленарное заседание под руководством Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Музей Бялыницкого-Бирули

Единственный объект, который на сегодняшний момент успели сдать – это музей имени Витольда Бялыницкого-Бирули в центре Могилева, филиал Национального художественного музея.

Реконструкция в музее длилась 5 лет и перед V Форумом регионов наконец закончилась. Работы по ремонту и модернизации музейного здания обошлись в 1,5 млн долларов. По сути Могилев получил новый музей: на первом этаже будут проходить сменные выставки, а на втором выставлены работы Бялыницкого-Бирули.

11 октября в рамках Форума регионов в музее откроется выставка «Круг Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули», сформированная из фондов Национального художественного музея Беларуси и Третьяковской галереи.

«Самая отличительная реконструкция – говорит Олег Дьячков. – Ремонт музея затянулся на долгие 5 лет, и благодаря Форуму, деньги на него наконец нашлись. Сейчас мы имеем прекрасный культурный объект».


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