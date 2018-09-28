Минские «ночники» про «полусухой закон»: Будем сокращать людей 9 28.09.2018, 16:00

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С 1 октября в Минске запрещено продавать алкоголь с 23:00 до 7:00.

Приобрести алкоголь ночью можно будет только на разлив в барах, ресторанах и других местах, оборудованных для "употребления". Что на этот счёт думают в круглосуточных магазинах, значительная доля ночного оборота которых — алкоголь - выясняло "Еврорадио".

"Об этом указе [имеется в виду постановление Мингорисполкома об ограничении торговли алкогольными напитками. — прим.] мы узнали только сегодня, — рассказал заместитель директора по маркетингу торговой сети BIGZZ Робертас Шулявскас. — Запрет на продажу алкоголя мы однозначно будем выполнять. Но такой подход, когда мы в пятницу узнаём, что через 2-3 дня вводится ограничение, создаёт множество проблем. И так не должно быть.

Я считаю, что в современном государстве, каковым является Беларусь, сети об этом должны узнать гораздо раньше. Должен предоставляться минимум месяц, так как это график работы, сотрудники и многое другое. Если мы изменим график, значит, мы будем сокращать и людей. Прогнозирую, что на рентабельность магазинов этот запрет повлияет".

Часть магазинов BIGZZ работает круглосуточно, часть — до 0:00. Робертас Шулявскас добавляет, что пока решение, как будут работать эти магазины, не принято.

В торговом доме "Полесье" на проспекте Рокоссовского тоже говорят, что указ о запрете для них — как снег на голову.

"Как будем работать, пока не знаем, — говорят там. — Информация только сегодня поступила. Будем смотреть, как экономически всё обоснованно. Во время прошлого запрета мы работали, торговали продуктами. Возможно, первое время будем работать, но это не точно. Конечно, это ограничение приведёт к нерентабельности, особенно в выходные".

В супермаркетах "Соседи" и "Алми", которые работают 24 часа, сообщили, что изменений в графике работы пока нет. Также подтвердили, что запрет на продажу спиртного повлияет на прибыли магазинов.