Варфоломей – митрополиту РПЦ: Если вы хулите Матерь-Церковь, она может наложить на вас проклятие 7 28.09.2018, 16:08

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Cтали известны подробности встречи Вселенского патриарха и главы РПЦ.

Греческое издание Othodoxia.info обнародовало отрывки беседы между Вселенским патриархом Варфоломеем и главой Российской православной церкви Кириллом во время встречи в августе этого года, сообщает "Гордон".

В ходе беседы Варфоломей заявил, что Украина не входит в юрисдикции Москвы, Кирилл же доказывал, что россияне и украинцы являются одним народом.

"Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными в религиозном и политическом смысле, поэтому попросили Матерь-Церковь помочь им. Мы считаем их запрос законным и будем следовать той политике, которая была определена на последней сессии Священного Синода", – сказал Варфоломей.

Кирилл говорил, что на Майдане в Киеве состоялся "госпереворот" и новая незаконная власть пытается через автокефалию укрепить свои позиции. При этом Кирилл утверждал, что украинский народ сбросит такую власть.

На это Варфоломей напомнил Московскому патриарху что тот сам не может посетить Украину и что украинские священнослужители не упоминают его во время богослужений.

"Разве вы не считаете, что это проблема? Не это ли убедительное доказательство того, что вас там не встретят доброжелательно?" – спросил Вселенский патриарх. Издание пишет, что особенно "строг" Варфоломей был к митрополиту РПЦ Илариону, который сопровождал Кирилла.

"Вы заявили, что президент [Украины Петр] Порошенко подкупил Вселенский патриархат. Я вас спрашиваю прямо: можете ли вы доказать это? Если вы не можете, вы хулите Матерь-Церковь, она может наложить на вас проклятие... Это непростительно, когда вы сознательно лжете", – заявил Варфоломей. Он обратился в Кириллу с просьбой наказать Илариона, который, по его словам, своими словами приносит ущерб РПЦ.