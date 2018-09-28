Лукашенко «конфиденциально» поговорил с Путиным о НАТО 11 28.09.2018, 16:12

2,498

Фото: Getty Images

Белорусский диктатор обеспокоен действиями НАТО у границ «союзного государства».

Александр Лукашенко обсудил этот вопрос конфиденциально с президентом России Владимиром Путиным.

"Вопрос безопасности - это, можно сказать, центральный вопрос сегодняшнего саммита. Все президенты об этом говорят. Даже мы, казалось бы, спокойная Беларусь, постоянно об этом говорим, учитывая еще и те опасности и вызовы, которые таят в себе действия западных государств и НАТО у наших границ, у границ "союзного государства"", - сказал Лукашенко журналистам на полях заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в пятницу, передает interfax.by.

"Кстати, мы в таком конфиденциальном порядке обсуждали эту проблему с Владимиром Владимировичем. Я не буду конкретизировать, но лично мы общались именно по этому вопросу", - уточнил Лукашенко.

Диктатор также отметил, что в сфере безопасности довлеют и прочие факторы, в том числе военные.

"Возьмите у нас - об этом много сейчас на саммите говорили, не один президент. И я там об этом говорил, и Нурсултан Абишевич (Назарбаев - прим.). Вопросы востока Украины, вопросы Приднестровья, особенно Нагорного Карабаха. Нам бы как-то сорганизоваться и разрубить эти гордиевы узлы. И многие другие", - сказал Лукашенко.