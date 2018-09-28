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Что подорожает с октября в Беларуси?

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  • 28.09.2018, 16:22
  • 2,479

Новый месяц преподнесет белорусам неприятные сюрпризы.

С октября белорусов ждет повышение цен на некоторые товары и услуги. Среди прочего дорожают некоторые виды табачных изделий, а также ряд тарифных планов фиксированной связи velcom, пишет myfin.by.

С 1 октября в Беларуси повышаются цены на некоторые марки сигареты. Подорожание составит от 2 до 6 копеек.

В частности, дорожают на 5 копеек до 2 рублей за пачку сигареты ООО «Табак-инвест»: Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver, Pall Mall Nano Fresh и Pall Mall Nanokings Blue и другие. А пачка Rothmans Demi Click Purple, например, вырастет в цене на 10 копеек и будет стоить 1,9 рубля.

На 5 копеек до 2,15 рубля подорожают сигареты «Гродненской табачной фабрики «Неман»: LD Red и LD Blue, Camel Compakt Filters и Camel Compakt Blue. А «Форт слим» – на 6 копеек, «Форт» и «Форт 7» – на 2 копейки.

Некоторые тарифы velcom

С 1 октября мобильный оператор velcom изменит стоимость абонентской платы ряда тарифных планов фиксированной связи для частных и корпоративных клиентов, включая тарифные планы с телевидением. В среднем она увеличится на 5%.

Цены будут обновлены на сайте 1 октября.

Подорожает и коммуналка – за счет отопления

С наступлением холодов и подключением отопления вырастут и коммунальные платежи. В связи с похолоданием тепло в дома белорусов могут дать раньше планового срока, который наступает 15 октября.

Как сообщалось, в 2018 году утвержденные тарифы на жилищно-коммунальные платежи позволят обеспечить возмещение населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70%. 

По большинству услуг (техобслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.

Скорее всего, вырастут цены на бензин и ДТ

Предсказуемо, что далее в заданном темпе будет дорожать и автомобильное топливо – разово по 1 копейке. Последний раз бензин и дизтопливо подорожали 23 сентября.


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