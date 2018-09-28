Мариуш Антонович: Лукашенко пытается вбить клин между Литвой и Латвией 28.09.2018, 15:10

Мариуш Антонович

Фото: Joanna Bożerodska

Но белорусский диктатор не является самостоятельной фигурой.

Недавнее заявление Лукашенко о том, что надо Минску требуется большего доступа к портам Латвии в пику Литве, Вильнюс испугать не смогли. О том, чего добивается правитель Беларуси и какими могут быть последствия его решений, в интервью Сharter97.org рассказал литовский политолог Мариуш Антонович.

- Лукашенко, утверждая нового посла в Латвии, заявил, что ожидает увеличения доступа к портам этой страны. Что, по вашему мнению, кроется за этим заявлением?

- Думаю, что в какой-то степени это заявление можно воспринимать как попытку Минска наказать Литву, за отказ последней сотрудничать по вопросу атомной станции в Островце.

Хорошо известно, что до сих пор именно Клайпеда была главными морскими воротами Беларуси. Точно также ни для кого не секрет, что Рига занимает гораздо более дружелюбную позицию, в отличии от Вильнюса, по отношению к АЭС в Островце.

Таким образом Лукашенко пытается не только вбить клин в отношения Латвии и Литвы по вопросу политики на белорусском направлении, но и еще более изолировать Вильнюс, по-прежнему критикующей Беларусь из-за Островецкой атомной станции и одновременно выторговать выгодные условия для экспорта белорусских товаров. Кто предложит эти условия – Литва или Латвия на самом деле для него не очень важно.

- Мы наблюдаем самостоятельный политический ход Минска или за ним кроется Москва?

- Мне кажется, что в этом конкретном случае «руки» Москвы нет. Россия давно призывает Беларусь экспортировать товары через российские порты.

Беларусь отказывается, мотивируя это тем, что такой транзит не окупается с экономической точки зрения.

Благодаря географическому расположению самые оптимальные порты для экспорта белорусских товаров находятся в Литве и Латвии – в Минске это прекрасно понимают.

- Недавно появилась монография, которую подготовили эксперты МГИМО (Московский Государственный Институт Международных Отношений - ред.), в которой озвучиваются планы по смене Лукашенко на более удобного для Кремля и дальнейшей аннексии Беларуси по крымскому сценарию.

- Публикация, о которой мы с вами говорим не только молниеносно появилась, но точно также молниеносно исчезла из открытого доступа.

Все это показывает, что определенные круги в России после агрессии против Украины достаточно открыто демонстрируют свое недовольство тем, что Беларусь хотя бы частично пытается сохранить свой суверенитет и время от времени старается держаться нейтральной позиции вместо того, чтобы поддерживать исключительно прокремлевскую линию.

Они хотели бы сменить Лукашенку на более удобного им правителя.

Естественно, что в свете того, что экономического и общественное положение в России ухудшается, полностью исключить российской агрессии против Беларуси нельзя.

Беларусь продолжает участвовать во всех интеграционных проектах, за реализацией которых стоит Москва, и является военным союзником Российской Федерации.

Именно поэтому я считаю, что Кремль хотя и недоволен Лукашенко и его капризами, в отсутствие альтернативы и срочной нужды в ближайшем времени не будет предпринимать никаких шагов по смене белорусского правителя.

- Тем не менее, предположим, что в Беларуси сменился лидер, страна движется по пути воссоединения с Россией, какие могут быть последствие для Литвы, Латвии и Эстонии в частности и всего Запада в целом?

- В таком случае российская армия станет ближе к границе Североатлантического Альянса почти на 300 километров. Более того, у границ с НАТО увеличится количество российских войск, что, несомненно, вызовет соответствующую реакцию, которая выльется в увеличении военного присутствия на территории стран-союзников в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Подобный сценарий событий полностью исключит всяческую надежду на улучшение отношений между Западом и Россией.

Думаю, что также, случись такое, нам бы пришлось встретиться с таким явлением как гуманитарная катастрофа, последствия которой были бы очень болезненными для соседних государств. Беженцы, экономические и финансовые последствия, рост контрабанды все это было бы ежедневным явлениям.

- На каком уровне на сегодняшний день находятся литовско-белорусские отношения?

- Сегодня они в тупике, из-за спора по вопросу строительства атомной АЭС в Островце. Никаких перспектив на то, что она изменится, нет, тем более если Беларусь планирует ее пуск в ближайшее время.

Тем не менее, экономические отношения между Литвой и Беларусью развиваются достаточно хорошо, несмотря на политическую конъюнктуру.

С другой стороны, сотрудничество в области науки, культуры, гражданского общества оставляет желать лучшего. Точно также мало присутствует диалог на историческую тематику. И хотя то, о чем я только что говорил, может казаться мало существенным, но небрежности, допущенные в этих сферах сегодня, могут оказаться очень болезненными в будущем.