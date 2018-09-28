Котел начинает закипать 6 Александр Гольц

28.09.2018, 16:31

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Александр Гольц

У российских властей заканчиваются финансовые средства.

Вот новости, которые пришли за один день, за 26 сентября. Депутаты Госдумы приняли во втором, самом главном, «концептуальном» чтении закон об увеличении пенсионного возраста. Особенно последовательны были парламентарии от, прости Господи, оппозиции.

Они решительно и смело проголосовали против антинародного закона, но при этом так же решительно поддержали поправки, внесенные Владимиром Путиным. При этом они как бы предпочли не заметить очевидное – Путин-то, внося свои поправки, фактически одобряет закон. Логика бухгалтера Берлаги: «Я сделал это не интересах истины, а в интересах правды». Но не будем строго судить «оппозицию».

У нее случилась нечаянная беда: фрики, которых коммунисты и либерал-демократы выставили в качестве спарринг-партнеров для кандидатов от партии власти на губернаторских выборах, стали, о ужас, выигрывать. Видимо, настолько обрыдла народу «Единая Россия», горячо поддержавшая прямой отъем денег, что он готов голосовать за кого угодно. И тут же раздался окрик со Старой площади. Газета «Ведомости» сообщила, что в Администрации президента считают: победив на выборах, парламентская оппозиция нарушила некие правила «политической игры». Очевидно, все участники выборов, кроме единороссов, клялись на крови, что ни в коем случае выигрывать не будут.

Дела оказались столь серьезны, что в ход пошло орудие главного калибра. Владимир Путин спешно принял отставку губернатора Приморья Андрея Тарасенко, того самого, за которого в последние минуты выборов вдруг на отдельных участках стали голосовать все сто процентов избирателей. На сложный регион был брошен Олег Кожемяко, который еще недавно возглавлял Сахалинскую область.

Президент благословил его на участие в выборах, которые уже выиграл на свое несчастье коммунист Андрей Ищенко. Заодно, главный начальник страны уволил еще двух уж совсем очевидно никчемных губернаторов – Астрахани и Северной Осетии. Те же «Ведомости» сообщили, что Путин собирается послать в отставку еще десяток губернаторов.

Еще 26 сентября сотня жителей Ингушетии решительно выступили против договоренности главы республики с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым относительно окончательного пограничного размежевания. В столицу Ингушетии спешно ввели части Росгвардии.

И в тот же день газета Haaretz сообщила: Кремль отверг предложения Израиля направить в Москву делегацию во главе с премьером Нетаньяху для урегулирования ситуации после инцидента с самолетом Ил-20 над Средиземным морем.

В итоге все свелось к переговорам командующих военной авиацией двух стран. И российские военные спокойно проигнорировали израильские аргументы. После чего появились предположения: Путин, поначалу желавший притушить конфликт, не захотел лично выслушивать израильскую версию событий, чтобы обеспечить военным карт-бланш для запредельного вранья по поводу трагедии.

Что поставило вопрос о том, до какой степени Путин контролирует своих подчиненных. Такой вопрос выглядит еще более оправданным после публикации совместного расследования информагентства The Insider и группы Bellingcat о людях, обвиняемых в отравлении в Солсбери. Они предполагают, что человек известный как Руслан Боширов — полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Если так, то получается, что Путин, утверждавший на международном форуме, что подозреваемые британцами люди являются «гражданскими», был либо введен в заблуждение своими спецслужбами, либо прикрывал напортачивших убийц.

Повторю еще раз, все эти новости пришли всего за один день. Когда я прочитал их, то ощутил дежавю. Все это уже было — накануне развала СССР. У властей заканчиваются финансовые средства. И если сегодня деньги у населения прямо отнимают через пенсионную реформу, то тогда это происходило через «павловский» обмен купюр.

Вспомним, как в конце 1980-х начались конфликты на Кавказе, поначалу казавшиеся локальными стычками, возникавшими из-за сущей ерунды, вроде перекройки нескольких метров границы между республиками. Кремль без конца тасует потрепанную колоду региональных начальников.

Уместно вспомнить и то, как вроде бы всемогущий генсек раз за разом оказывался не в курсе того, что творит военное ведомство и куда оно отправляет войска. Разумеется, причины того кризиса были совершенно другими, чем нынешнего. Просто очевидно, что в момент такого кризиса наружу вдруг разом вылезают все проблемы, которые до поры, до времени удавалось прятать. Вот и сейчас наш котел пока что не кипит, появляются лишь первые пузырьки. Но и это пугает. Уж слишком отличаются личности первых руководителей государства. Заслуга Горбачева в том, что СССР развалился без большой крови. Во что выльется нынешний кризис, можно только догадываться…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»