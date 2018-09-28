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Соболенко вышла в 4-й финал сезона и крупнейший в карьере

  • 28.09.2018, 16:38
Арина Соболенко
Фото: Yifan Ding/Getty Images

Форма, которую набрала белорусская теннисистка, просто поражает.

20-летняя Арина Соболенко, в Ухане обыгравшая Эшли Барти (16), вышла в четвертый финал сезона и пятый и крупнейший – карьеры, пишет «Трибуна».

Соболенко, почти ровно год назад в Тяньцзине впервые сыгравшая в финале WTA, с тех пор дошла еще до четырех, в которых выиграла свой первый титул. С конца июня уроженка Минска работает под руководством экс-игрока топ-20 Дмитрия Турсунова и за это время семь раз обыграла теннисисток топ-10, победила на турнире в Нью-Хейвене и впервые дошла до второй недели «Шлема» на US Open.

За титул Соболенко сыграет с другой дебютанткой стадии Анетт Контавейт.


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