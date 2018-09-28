Focus узнал о раскрытых из-за Скрипаля российских агентах в Европе 1 28.09.2018, 16:57

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Сергей Скрипаль

После переезда в Британию он помогал спецслужбам как минимум четырех стран НАТО.

Бывший сотрудник ГРУ (упразднено, сейчас — Главное управление Генштаба. — прим.) Сергей Скрипаль после переезда в 2010 году в Великобританию работал на разведки как минимум четырех европейских стран НАТО и помогал спецслужбам раскрывать российских шпионов. Об этом пишет немецкий журнал Focus, сообщает РБК.

По информации издания, летом 2016 года Скрипаль предоставил Эстонии данные о том, что в стране работают под прикрытием минимум три российских разведчика. Среди них — рожденный в русской семье офицер эстонской армии и его отец.

В эстонских СМИ в сентябре появлялись новости об арестах в республике за шпионаж, но Скрипаль в этих сообщениях не упоминался.

Например, в начале сентября издание DELFI сообщало об аресте двух мужчин по подозрению в госизмене и в шпионаже в пользу российского Генштаба. Издание уточняло, что попавшие под стражу — офицер Главного штаба Сил обороны Эстонии Денис Метсавас и его отец Петр Волин (служил в Пограничных войсках КГБ СССР) — занимались шпионажем не менее пяти лет. До этого, в мае, в Эстонии вынесли приговор 30-летнему Артему Зинченко, который «незаконно сотрудничал» с военной разведкой России. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудников британской разведки MI6 отправился в Прагу и проинформировал местные спецслужбы о работающих в стране российских шпионских сетях. Остается неизвестным, сколько шпионов удалось тогда рассекретить по наводкам экс-сотрудника ГРУ.

Также, пишет Focus, Скрипаль работал на Испанию. Мадриду бывший сотрудник российской разведки помогал работать с российской мафией в регионе Коста-дель-Соль на юге страны (Андалусия).

Журнал Focus подчеркивает, что сотрудничество Скрипаля с разведслужбами Североатлантического альянса продолжалось вплоть до 2017 года. Аналитики НАТО не исключают, что покушение на него в Солсбери произошло именно из-за того, что он помогал рассекречивать российских шпионов за рубежом. Москва отрицает причастность к отравлению Скрипаля и его дочери, которое произошло в марте.

О том, что Сергей Скрипаль работал с агентами испанских спецслужб, в начале сентября со ссылкой на источники сообщала газета The New York Times. Собеседники издания указывали, что Скрипаль продолжал устраивать «брифинги для агентов в Чехии и Эстонии», а также сотрудничал с Испанией, «вместо того чтобы вести размеренную изолированную жизнь после ухода в отставку».