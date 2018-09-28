Ольга Чайчиц: Моя работа для меня — это не просто работа, а миссия 28.09.2018, 17:06

Ольга Чайчиц

Фото: «Белсат»

Журналистку «Белсата» cнова оштрафовали.

28 сентября в суде Слонимского района прошло заседание суда по административному делу в отношении журналистки Ольги Чайчиц, пишет «Газета Слонімская».

На независимую журналистку Белсата было заведено административное дело по ст. 22.9 ч. 2 КоАП РБ (незаконное изготовление и (или) распространение продукции средства массовой информации).

Напомним, что 23 августа в слонимском общежитии № 4, которое находится на улице Брестской, должно было состояться собрание жильцов общежития. Представители Слонимского ЖКХ должны были разъяснить жильцам порядок начисления за пользование жилыми помещениями общежития.

На собрание были приглашены журналисты независимого спутникового телеканала Белсат, так как жильцы общежития потеряли доверие к местному ЖКХ: с них дважды взымали арендную плату за одни и те же услуги.

Об этой проблеме ранее был также снят репортаж журналистами Белсата. Тогда незаконную плату отменили и сделали перерасчет. И тут опять на собрании появились независимые журналисты, что вызвало недовольство представителей ЖКХ, и они вызвали милицию.

Собрание в тот день отменили, а на журналистку Ольгу Чайчиц завели административное дело. Ольга на суд не явилась. В суде были допрошены два свидетеля: майор милиции, заместитель начальника отдела охраны правопорядка Ю. Клыбик и участковый Д. Кириков.

Майор милиции свидетельствовал о том, что прибыл в общежитие на улицу Брестскую по указанию руководства Слонимского РОВД. Ему сообщили, что в общежитии проводится собрание, но несколько человек препятствуют его проведению.

В общежитии представители ЖКХ ему также сказали, что в зале находятся люди, которые мешают проводить собрание. Затем он попросил у журналистки предъявить документы, удостоверяющие личность. Ольга предъявила паспорт и два удостоверения.

В одном удостоверении было написано, что она является корреспондентом какой-то белорусской организации, второе было выдано на иностранном языке.

— Я не понял, на каком это языке было выдано второе удостоверение, и она сама мне не объяснила. Но потом она сказала, что является корреспондентом польской организации. Тогда я поинтересовался, есть ли у нее аккредитация Министерства иностранных дел, — свидетельствовал милиционер.

Судья Оксана Онуфреня, выслушав двух свидетелей милиционеров, вынесла решение: вина журналиста доказана. И назначила наказание в виде штрафа 40 базовых величин (980 рублей). Принятое решение может быть обжаловано в десятидневный срок.

Таким образом, журналистка Ольга Чайчиц только за 2018 год за свою работу уже получила 11 штрафов! А до конца года еще 3 месяца.

В 2017 году ее штрафовали семь раз и ранее тоже на нее заводили административные дела за ее журналистскую деятельность. Но она полна оптимизма и будет продолжать работать.

— Моя работа для меня — это не просто работа, а миссия нести людям правду, которую доносить до людей стало очень тяжело. Нас все время останавливают, но мы вынуждены работать, чтобы показать ту ситуацию, которая происходит в нашей стране.

Я больше работаю в регионах и сталкиваюсь с тем, что в каждом районе люди думают, что плохо рядом только с ними: у них только плохие чиновники, самые высокие цены, только у них нет работы, а в других местах хорошо. Но на самом деле это неправда. Плохо везде, только люди об этом не знают.

И я считаю, что, чтобы изменить ситуацию, надо знать, в какой ситуации мы находимся. Мы вынуждены это показывать. Но только сами люди могут изменить ситуацию, — сказала Ольга Чайчиц.