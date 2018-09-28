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Дело Чепиги: Путина уличили в полной деградации

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  • Юрий Романюк
  • 28.09.2018, 17:15
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Кремль не простит провал и компрометацию руководству ГРУ.

Таких длительных и сокрушительных поражений и провалов на всех фронтах ГРУ и ФСБ РФ не получали последние несколько десятилетий точно! "Bellingcat" и "The Insider" "порвали" всю систему государственной лжи, пропаганды, защиты, прикрытия, контрразведки и разведки ГРУ МО и ФСБ РФ!

Расследование, начатое Скотленд-Ярдом в поиске причин отравления семьи Скрипалей вылилось в масштабное беспрецедентное расследование всеми спецслужбами Великобритании и США, отдельными странами ЕС и привело к установлению авторов и заказчиков актов международного терроризма, с использованием боевых отравляющих веществ "Новичок", а именно РФ, правительство России, президента Путина, его военную спецслужбу - Главное управление Генерального штаба РФ, в "простонародье" так называемое ГРУ.

Еще раньше ГРУ и ФСБ "провалились" во время осуществления государственного переворота в Черногории в 2016 году, накануне судьбоносных решений этого балканского государства в своем стремлении вступления в НАТО. В результате молниеносно проведенной контрразведывательной спецоперации органами Черногории были арестованы, установлены и депортированы десятки агентов ГРУ и ФСБ РФ.

Параллельно продолжается расследование следователями Нидерландов по факту сбития малайзийского "Боинга" МН-17 с 298 пассажирами на борту российской 53 бригадой ПВО из Курска в небе над Украиной в июле 2014 года. Международная следственная группа уже точно установила принадлежность и причастность правительства РФ к данному террористическому акту. Продолжающаяся 4 года совместная спецоперация всех спецслужб РФ по дискредитации и обвинения Украины - провалилась.

Спецслужбами США точно установлены многочисленные факты вмешательства спецслужб РФ в президентские выборы в США. Установлены десятки случаев кибератак РФ против США, Великобритании, Франции, Нидерландов, стран Балтии и др.

Сейчас уже Швейцария объявляет РФ свой протест против усиления и активизации подрывной агентурной и оперативной работы спецслужб РФ в этой альпийской стране.

Провал спецоперации Кремля/ФСБ в препятствовании предоставления Вселенским Патриархом Варфоломеем Украине Томоса на автокефалию Украинской Православной Церкви вообще загоняет в позорный провальный ступор всю агентуру РФ!

Возвращаясь к беспрецедентному провалу Петрова-Боширова в Солсбери и последующего позорного самокомпроментирующего комментария Путина, что, дескать, Петров и Боширов никакие не агенты, а простые ребята, и что в этой истории нет ничего интересного, является полным провалом "репутации" и "имиджа" президента РФ! Так цинично врать всему миру, а через несколько дней весь мир видит и осознает откровенную ложь всего высшего политического руководства РФ, во главе с президентом России, свидетельствует лишь о полном провале Кремля и его спецслужб.

Раскрытие агентов ГРУ "Боширова и Петрова" показывает, насколько деградировавший и низкий общий уровень и профессионализм "лучших из лучших" в ГРУ! Если сам полковник ГРУ Анатолий Чепига (он же "Боширов"), герой России за военные преступления на территории Украины в период 2014 минимум, так провалил и зажег, дискредитировал и скомпроментровал "героический и легендарный" ореол ГРУ в Солсбери, то чего было ожидать командованию ГРУ от своих худших агентов: майоров, капитанов, старлеев и лейтенантов?

Кремль не простит провал и компроментацию руководством ГРУ (на радость ФСБ как главного конкурента) - президента Путина на мировой арене и подрыв позиций РФ в мире!

Будут проведены тотальные служебные расследования, проведены кадровые изменения по вертикали и горизонтали, поиск "кротов" и "сливателей инфы" во вражеские уши.

Но это мало что изменит по сути! Весь мир убедился в полной тотальной деградации ГРУ и СВР ФСБ! В полной моральной деградации всего высшего политического и военного руководства РФ! Кадровый уровень и "профессионализм" (если этот термин вообще здесь уместен) спецслужб в целом - бездарно низок и токсичен, в прямом и переносном смысле! Восстановить репутацию и догнать провалы в профессиональной подготовке спецслужб РФ теперь будет очень трудно, дорого и долго!

"Bellingcat" и "The Insider" проявило и выявило всю уязвимость и некомпетентность российских спецслужб! Простые частные (негосударственные и неправительственные) разведывательные агентства и кучка "инсайд-неформалов" Запада и самой России просто "порвали" всю систему защиты закрытой информации российских спецслужб ГРУ, СВР ФСБ, МВД РФ за считанные дни! Такого провала и бездарности не ожидали, наверное, даже сами руководители этих органов! Контрразведки РФ оказались просто беспомощными новичками.

Оказалось, что за условные 100 баксов в нужные руки неформалы из-за рубежа могут в РФ скупить все "закрытые" базы данных и специнформацию из силовых ведомств, на содержание и защиту которых РФ тратит миллиарды долларов США каждый год! Справедливости ради надо признать беспомощность и некомпетентность, а местами и полный провал британских спецслужб в несовершенстве проверки лиц, претендующих на британскую визу и тех, кто ее получает!

Юрий Романюк, UAportal


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