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Леонид Кучма подал в отставку с поста в Контактной группе по Донбассу

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  • 28.09.2018, 17:38
Леонид Кучма

Экс-президент Украины не видит смысла в переговорах в Минске.

Бывший президент Украины Леонид Кучма 28 сентября подал в отставку с поста полномочного представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Фонда Кучмы, сообщает "Радио Свобода".

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" Кучма отметил, что около ста раз побывал в Минске на заседаниях Трехсторонней контактной группы и устал от заранее известного негативного результата. По его словам, другая сторона приезжает на заседание с заранее подготовленными ответами.

Трехсторонняя контактная группа была образована в 2014 году в составе представителей Украины, России и ОБСЕ. В Киеве и ОБСЕ считают, что основным препятствием в урегулировании конфликта в Донбассе является позиция Москвы.

Леонид Кучма был вторым президентом Украины, проработав на высшем посту государства в период с 1994 по 2005 годы. В 2015 году он был одним из участников подписания Минского протокола в рамках международных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе.


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