Две вещи, о которых свидетельствует ограничение продажи алкоголя в Минске 1 28.09.2018, 17:45

Власти по-прежнему всерьез не борются с алкоголизацией населения.

Столичные власти ограничат с 1 октября продажу алкогольных напитков в ночные часы. О чем говорит этот шаг - в материале «Салiдарнасцi».

Позиции МВД вовсе не так сильны, как кажется

Вероятно, решение Мингорисполкома поддерживала милиция. Но в связи с нововведением вспоминается ситуация двухлетней давности.

Тогда в МВД заявили, что подготовили проект антиалкогольного указа с радикальными решениями: выносом торговли спиртным в обособленные отделы магазинов, ограничением его продажи до 22.00, полным запретом продажи на АЗС. Но после передачи документа на согласование в правительство указ был зарублен. Выручка оказалась важнее.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич считается одним из самых приближенных чиновников к главе государства. Но даже его мнение в вопросе ограничения продажи алкоголя ничего, по сути, не значит.

Власти по-прежнему всерьез не борются с алкоголизацией населения

В различных рейтингах, в том числе, Всемирной организации здравоохранения, Беларусь фигурирует в числе самых пьющих стран мира. Реакция властей? Видны лишь меры, которые едва тянут даже на статус косметических.

Ограничение продажи спиртного в Минске с 23.00 до 7.00 почти никого не затронет – основной удар придется по немногочисленным ночникам.

И нельзя не обратить внимание, что запрет введен только в одной столице и всего на год.

Эксперты уже неоднократно отмечали, что подобные меры почти никак не влияют на ситуацию с пьянством и алкоголизмом. Для борьбы с ними нужны комплексные меры.