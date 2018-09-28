Власти Сингапура раздадут гражданам cтраны $511 миллионов 28.09.2018, 17:50

Правительство решило отблагодарить людей за вклад в развитие страны.

Единоразовая выплата была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер зависит от уровня дохода граждан, сообщает «Настоящее время»:

• Если в прошлом году сингапурец заработал не более 28 тысяч сингапурских долларов ($20,4 тысяч), он единоразово получит 300 сингапурских долларов ($219,2).

• При доходе не выше 100 тысяч сингапурских долларов ( $73,09 тысячи) – 200 сингапурских долларов ($146,1),

• При годовом заработке выше 100 тысяч – по 100 сингапурских долларов ($73).

В Сингапуре проживают около 2,8 млн совершеннолетних граждан.

В 2017 году Минфин зафиксировал рост экономики страны на 3,6% выше ожидаемых.