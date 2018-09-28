В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров 28.09.2018, 18:03

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Как обезопасить себя при снятии наличных?

В Беларуси впервые задержали продавцов скиммеров — мошеннических устройств для банкоматов, считывающих информацию с банковских карт. Tut.by разобрался вместе с экспертом, как защитить личные данные при снятии наличных и не стать жертвой злоумышленников.

А что такое скимминг?

Скимминг — это вид мошеннической деятельности, получение информации с банковских платежных карт с помощью специальных устройств.

— Беларусь пока не находится в топе стран, в которых чаще всего происходят подобные мошенничества. Но если человек снимает деньги за границей, даже в России, то стоит быть предельно осторожным, — объясняет Ольга Краснова, начальник отдела операций с электронными платёжными инструментами банка «Москва-Минск».

Чтобы своровать данные, обычно требуется такие приспособления — считыватель-скиммер, устанавливающийся на картридер банкомата (терминала или инфокиоска), а также скрытая камера или накладная клавиатура, которые помогают узнать пин-код.

— Мошенники скиммером считывают информацию с магнитной полосы, там есть данные о номере карты, сроке действия, CVV/CVC-коде. Для того, чтобы снять средства, еще нужен пин-код. Его узнают с помощью скрытой камеры или накладной клавиатуры, запоминающей нажатие клавиш.

Человек может скрыть пин-код, прикрыв рукой клавиатуру во время набора цифр. Однако если считывающее устройство находится на клавиатуре, то этот способ от кражи не защитит.

— Существуют антискимминговые накладки, но это не дает стопроцентной гарантии от данного вида мошенничества. Злоумышленники довольно быстро адаптируются ко всем этим способам банковской защиты и делают аналоги, которые мало отличаются от оригинала. Так, например, появились фальшивые антискимминговые устройства. Кроме того, стоит помнить, что проверка банкомата осуществляется не каждый день.

Также не стоит надеяться на видеокамеры, которые находятся в банкоматах, считает эксперт.

— Мошенники знают о них. Если банкомат стоит на улице, где нет внешних камер, то, защитив свое лицо, можно за какой-то короткий промежуток времени установить это устройство, не вызвав особенных подозрений.

Как выбрать безопасный банкомат

— Если банкомат установлен в переулке или в другом сомнительном месте, то лучше отказаться от снятия денег и выбрать банкомат, расположенный в отделении банка либо на любой другой охраняемой территории. Там мошеннику будет сложно вставить скимминговое устройство, — поясняет эксперт.

Перед тем, как снимать деньги, можно изучать поверхность банкомата. Однако даже профессионалу бывает тяжело определить, установлено ли скимминговое устройство, поясняет Ольга Краснова.

— Если человек видит, что на банкомате есть какие-то сколы или остатки клея, можно провести рукой по его частям, подергать. Бывает, что устройства устанавливают непрофессионалы, которые делают это довольно неаккуратно. Даже когда целостность не нарушена, то если есть какие-то подозрения, то лучше просто отказаться от проведения операций в данном банкомате и найти другой.

В случаях, если человек засунул в банкомат карту и понял, что она плохо вставляется и «пластик» пришлось толкать, или во время процесса отвалился картридер, то нужно сразу блокировать карту.

— Мошенникам тоже нужно какое-то время для того, что снять деньги. Поэтому, если человек еще у банкомата заблокирует карту, то он минимизирует свои потери и риски.

Что касается самого устройства, то лучше не пытаться его самостоятельно снять. Лучше позвонить в банк и внутренние органы, чтобы зафиксировать факт мошенничества, а там уже проведут все необходимые действия.

Как еще можно защитить свои деньги

— Первое, о чем нужно помнить, — не давайте никому карточку и не сообщайте пин-код. Это ваше личное средство оплаты, — напоминает эксперт.

Более конкретный способ защиты — установить смс-оповещение. Оно идет практически в режиме онлайн и поможет оперативно заблокировать карточку в случае внезапных списаний средств.

— Сейчас многие банки предоставляют возможность блокировать карту не по звонку, а в онлайн-сервисах. Нужно это делать, а уже потом проводить разбирательство.

Еще один совет — установить лимит на снятие наличных в банкоматах.

— Если, например, человек практически не снимает деньги или делает это пару раз в месяц, то стоит поставить минимальную сумму. Если понадобится обналичить крупную сумму, то в период проведения операции лимит можно увеличить в пару кликов, а потом снова вернуть прежний показатель.