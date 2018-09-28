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Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков

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  • 28.09.2018, 18:05
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Расходы на армию, полицию и гособоронзаказ увеличат на 33% в ближайшие 3 года.

Правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур, пишет finanz.ru. Такие параметры Минфин РФ заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг, опубликованный на этой неделе.

Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышению НДС казна соберет дополнительно 2,9 триллиона рублей. Расходы увеличатся лишь на 1 триллион, в результате бюджет будет сведен с профицитом (1,9 трлн рублей) и останется таким как минимум еще два года.

Благодаря пенсионной реформе и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2 летний период.

Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал 2016 году.

Крупнейшими получателями дополнительных ассигнований станут силовые структуры и предприятия гособоронзаказа.

В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета).

На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.

С учетом засекреченных статей суммарное финансирование полиции ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") и армии ("национальная оборона") за три года будет увеличено на треть.

Если в 2018 году на эти цели уйдет 5,147 трлн рублей, то в 2019м - 5,461 трлн, в 2020-м - 5,871 трлн, а 2021 - 6,64 трлн рублей.

В сумме силовикам могут добавить 1,5 триллиона рублей дополнительных средств ежегодно. Это втрое больше увеличения расходов по статье национальная экономика (327 млрд рублей в год), в 5 раз превышает сумму, дополнительно выделенную на медицину (279 млрд рублей в год), в 12 раз - новые расходы на образование (126 млрд рублей) и в 53 раза - увеличение ассигнований на систему ЖКХ (28 млрд рублей).

Финансирование госаппарата в ближайшие два года станет чуть скромнее: после 1,392 трлн рублей в этом году содержание чиновников подешевеет до 1,311 и 1,349 трлн рублей в ближайшие 2 года, однако начиная с 2021-го расходы снова начнут расти - до 1,46 трлн рублей.

Одновременно на 4,6% будет урезана поддержка регионов, на 20% - вложения в госСМИ и в 1,5 раза - ассигнования на спорт.

Резкий - на 32% - рост расходов связан с обслуживанием госдолга: если сейчас на эти цели уходит 824 млрд рублей, или 4,8% от доходов бюджета, то к 2021-му сумма вырастет до 1,095 трлн.

Нефтяные сверхдоходы - от цен выше 40 долларов за баррель - Минфин продолжит складирвать в Фонде национального благосостояния, скупая валюту: за три года на эти цели планируется потратить 8,776 трлн рублей. По текущему курсу это позволит правительству приобрести 132 млрд долларов и увеличить размер ФНБ почти втрое, до 209 млрд долларов.

Начиная с 2019-го размер фонда превысит 3% ВВП и, согласно бюджетному правилу, накопления будут открыты для инвестирования. Вкладывать деньги правительство намерено исключительно в зарубежные проекты, объявил 19 сентября глава МЭР Максим Орешкин.

Средства должны уходить за границу, чтобы "не разрушать сформированную макроэкономическую конструкцию", в РФ сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке кабмина.


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