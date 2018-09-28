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Ryanair отменил 250 рейсов из-за забастовки в Европе

  • 28.09.2018, 18:27

Бастуют бортпроводники и летчики шести стран.

Забастовка сотрудников крупнейшей лоукост-авиакомпании в мире Ryanair сегодня привела к отмене около 250 рейсов и затронула 40 тысяч пассажиров, пишет «Европейская правда».

Бортпроводники в Бельгии, Португалии, Нидерландах, Испании и Италии, а также летчики в Германии проводят сегодня 24-часовую забастовку.

Ryanair во вторник объявил об отмене 190 рейсов, но в четверг сообщил о еще более 100 рейсах после того, как немецкие пилоты заявили, что присоединятся к протесту.

Ирландская авиакомпания в пятницу сообщила, что 2150 из 2400 ее регулярных рейсов выполняются в обычном режиме.

Это уже вторая масштабная однодневная забастовка работников Ryanair в Европе. В августе около 55 тысяч пассажиров остались без рейсов из-за забастовки пилотов в пяти странах ЕС.

Бастующие месяцами требуют от авиакомпании лучшей оплаты труда и улучшения условий работы. Лоукостер предупредил о возможных увольнениях и закрытии нескольких баз в Германии и Ирландии, если сотрудники авиакомпании продолжат бастовать.


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