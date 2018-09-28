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Десятки бобруйчан оcтанутся без работы

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  • 28.09.2018, 18:38
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Фото с сайта ria.ru

В Бобруйске из-за огромных долгов закрывается завод напитков.

Бобруйский завод напитков, проработав 65 лет, доживает последние дни. 84 человека, которые здесь трудятся, в скором времени, видимо, останутся «на улице», пишет «Бобруйский курьер».

Решение о закрытии завода уже принято на собрании кредиторов. Причина – огромные долги предприятия. Сейчас текущая задолженность по реестру составляет 5,3 миллиона рублей. В основном это налоги и кредиты. А задолженность свыше реестра – около шести миллионов. Долги накопились с конца 2014-го года, когда объявили процедуру санации. Тогда экономический суд Могилевской области признал завод напитков экономически несостоятельным. Однако вернуть предприятие к жизни так и не удалось…

На заводе напитков в последнее время в основном выпускалось яблочное вино без добавления этилового спирта крепостью 15 градусов. Его производили с помощью самоброжения, и оно пользовалось спросом.

История предприятия начинается с 1953 года, когда на базе тарного цеха Бобруйского ликероводочного завода, расположенного по улице К. Маркса, 259, организовали Бобруйский сокоморсовый завод. В 1975 году предприятие объединили с Бобруйским консервно-пищевым комбинатом. А 18 марта 1987 года винодельческий завод был реорганизован в Бобруйский завод напитков.


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