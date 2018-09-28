Как проигрывают «люди плаща и кинжала» с методичками 70-х 3 Федор Крашенинников, openmedia.io

28.09.2018, 18:50

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Федор Крашенинников

Скандал с отравлением в Солсбери напоминает войну времен, в которой архаичное прошлое пытается атаковать цифровое будущее.

The Insider и Bellingcat 26 сентября опубликовали третью часть расследования о предполагаемых отравителях Скрипалей. В ней авторы утверждают, что один из обвиняемых в покушении на жизнь бывшего шпиона и его дочери россиянин является полковником военной разведки и Героем России, а зовут его не Руслан Боширов, а Анатолий Чепига. Можно предполагать, что и про второго персонажа мы скоро узнаем аналогичные подробности.

Всего две недели прошло после публикации англичанами фотографий подозреваемых и той информации, которую они сами сообщили о себе при получении визы, как один из них оказался деанонимизирован. Попутно выяснилось, что сотрудники военной разведки получали паспорта в одном месте, и к каким открытиям это приведет заинтересованные в поиске российских агентов организации зарубежных стран — остается только догадываться.

Современные вопросы

В свете последних публикаций новые вопросы вызывает интервью «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» Маргарите Симоньян (хочется взять в кавычки и ее имя, но до появления доказательств обратного, предположим, что хоть оно-то настоящее) и его предыстория. Главный вопрос в том, зачем в это решил вмешаться лично Путин, сообщив прессе, что «Петров» и «Боширов» найдены и скоро предстанут перед общественностью. Из слов президента следовало, что речь идет о двух гражданских лицах, по поводу которых у российского государства нет никакой информации о чем-то криминальном. В итоге президент России оказался замешанным в историю, от которой у него оставались теоретические шансы откреститься, списав все на преступное самоуправство нижних чинов.

Второй вопрос — зачем было ломать первую, пусть и шаткую, но вполне традиционную для спецслужб в таких ситуациях версию? Мол, таких людей нет и никогда не было, а кто там ездил в Британию по фальшивым паспортам мы вообще не знаем, какая-то провокация — коряво, но не так глупо на фоне того, что получилось в итоге.

Что вообще дало это телеинтервью, кроме новых поводов обвинить руководство России во лжи? Зачем надо было настаивать на том, что «Петров» и «Боширов» — это настоящие имена, если британцы при публикации своих данных прямо указывали, что это псевдонимы, а настоящие имена и звания подозреваемых им тоже известны, и так в итоге и получилось? Неужели ответственные за ситуацию лица в российских спецслужбах столь самонадеянны, что искренне полагали, будто копнуть глубже липовых биографий никто не сможет?

Третий вопрос и вовсе технический — зачем подозреваемых, ранее известных только по съемкам с камер наблюдения и фотографиям на британской визе, показали так подробно и крупным планом? Не надо быть особо продвинутым в техническом плане человеком, чтоб понять, что динамическая картинка в хорошем качестве существенно облегчила поиск по всем возможным базам фотоданных. Но те, кто все это придумал, похоже, вовсе не задумались о побочных эффектах своей идеи, как будто живут в другой технологической реальности.

Возникла крайне неловкая для российского государства цепочка фактов: обвиняемые британцами в применении химического оружия на их территории лица существуют, это действительно два гражданина России, при чем, кажется, вовсе не те, за которых они сами себя выдавали в эфире российского государственного телевидения, хотя к обеспечению их легенды был привлечен целый президент России. Последний факт более всего дает основания подозревать, что никакие они не обычные туристы и даже наоборот — специально обученные люди понятно из каких органов.

Война времён

От всей этой истории остается странное впечатление — будто читаешь фантастический роман о войне времён, в котором архаичное, ламповое прошлое пытается атаковать цифровое будущее, засылая в него своих агентов. Причем сначала люди в будущем не обращают внимания на случайные смерти своих современников, а потом начинают что-то подозревать и, к удивлению, обнаруживают, что в разных точках их мира появляются и исчезают странные персонажи, постоянно пытающиеся кого-то убить и что-то украсть. Кто они и откуда — выясняется довольно быстро, но сами люди прошлого продолжают думать, что могут всех перехитрить и продолжают слать убийц чуть ли не прямо под камеры изумленных потомков.

И вот два очередных агента из прошлого с кое-как слепленными легендами, прибывают в будущее, о технологических деталях которого имеют самое приблизительное представление. Например, они ничего не знают о том, что в будущем все улицы и публичные места увешаны видеокамерами, ведь даже в самых свежих методичках по ведению агентурной работы из конца 70-х ничего про это нет!

Они делают свое черное дело, тщательно избегая интернета — даже расписание поездов они едут узнавать на вокзал, как логично было бы поступать в их время. Они действуют как персонажи романов Ле Карре или даже Флемминга: именно так вели себя «герои плаща и кинжала» доцифровой эпохи и достигали своих целей без лишнего шума.

Начальство агентов, сидя в прошлом, тоже не может понять, почему вся их хитроумность и коварство неизменно ведут к провалам: все же засекречено, бумажки помечены соответствующими грифами и в полной сохранности лежат в секретных папках, паспорта выданы на другие имена, а фотографии выпускников военных училищ желтеют в родительских фотоальбомах где-то в провинциальных городках. То, что люди будущего могут вычислить и кто где учился, и куда потом поехал, и когда поменял паспорт, и каким рейсом куда летал — все это почему-то не учитывается или же кажется какой-то непостижимой магией. Откуда, ну откуда они все это узнали?!

Даже то, что Сергей Скрипаль и его дочь не погибли от отравления, тоже отлично укладывается в канву сюжета про агентов из прошлого: в будущем-то все было заранее известно, вот только с частностями вышел прокол — поэтому умер не тот, на кого покушались, а случайная английская тетенька. Короче говоря — парадоксы путешествий во времени, с помощью которых писатели-фантасты обычно затыкают сюжетные нестыковки.

Неизбежная развязка

Исход борьбы старых и новых технологий легко предсказать. Как цинично писал английский писатель 19 века Хилэр Беллок: «На каждый вопрос есть четкий ответ: У нас есть „максим“, у них его нет».

Самопожертвование, личная отвага, готовность совершать преступления по приказу начальства и якобы в интересах своей страны — все это было залогом успеха спецслужб прошлого. В 21 веке главную роль играют технологии. Тщедушный аналитик, умеющий пользоваться открытыми базами данных, легко переигрывает целое ведомство, состоящее из крепких и решительных парней, готовых травить людей в любой точке мира.

То, что в этой неприглядной истории отметился лично Путин, заставляет в очередной раз задуматься, насколько он и его окружение далеки от реалий нашего времени.

Похоже, они там действительно не понимают, в каком мире живут и действуют. Их официальные объяснения, что про Боинг, что про простых туристов, ездивших смотреть шпиль, разваливаются моментально и противоречат очевидным фактам и тому, что говорилось ранее — но выводов никто не делает. Есть ли там кто-то, кто еще способен сказать в лицо президенту, что он все неправильно понимает и, по большому счету, игра заведомо проиграна?

Архаичность мышления, приверженность технологиям и методикам второй половины прошлого века — не это ли главные проблемы нынешнего руководства России? И речь ведь не только про спецслужбы, до которых, в общем-то, нормальному человеку и дела быть не должно. Кадровая политика, идеология, экономические и военные решения — все это выглядит как попытка жить в 2018 году так, будто на дворе в самом лучшем случае 1978-й.

Но на дворе все-таки 2018 год и каждый новый день затянувшейся игры в прошлое делает Российское государство все более уязвимым и хрупким.

Федор Крашенинников, политолог, публицист, openmedia.io