В России все больше губернаторов с одинаковыми фамилиями 28.09.2018, 19:17

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Журналисты выяснили, какая фамилия чаще встречается среди российских губернаторов.

43-летний единоросс Василий Орлов 27 сентября официально вступил в должность губернатора Амурской области. Он стал четвертым человеком с этой фамилией, который находится во главе российского региона в настоящее время, передает русская служба BBC.

Через неделю Орловых снова станет трое. Как ожидается, 4 октября покинет свой пост проигравшая выборы глава Владимирской области Светлана Орлова. Таким образом, число Орловых в губернаторском корпусе сравняется с числом Никитиных.

Журналисты выяснили, какие еще фамилии губернаторов встречаются более чем в одном регионе.

Василий Орлов стал губернатором, победив на выборах, которые прошли 9 сентября в 22 регионах России.

А 26 сентября президент РФ Путин назначил трех новых врио губернатора, в том числе Астраханской области. Им стал Сергей Морозов, который в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (а когда-то, по данным СМИ, служил в службе безопасности Путина).

И в этот день в России стало два губернатора Сергея Морозовых. Другой Сергей Морозов с 2004 года возглавляет Ульяновскую область. Пока это единственный случай, когда у глав регионов совпадают и имя, и фамилия.

Самая распространенная губернаторская фамилия в России - Кузнецов. Губернаторов Кузнецовых за современную историю было пятеро. К моменту написания этой заметки не осталось ни одного.

Фамилия Коков - далеко не самая популярная. Тем не менее, уже третий по счету Коков руководит Кабардино-Балкарией. Со среды, 26 сентября, главой республики стал Казбек Коков - сын экс-президента КБР Валерия Кокова (1992-2005). Между ними был еще один Коков - Юрий (2013-2014), двоюродный племянник Валерия Кокова.

Несмотря на распространенность среди губернаторов фамилии Орлов, ни один ее представитель в новейшей истории России не оказывался во главе Орловской области. Есть и действующий губернатор Владимир Владимирович Владимиров, но руководит он не Владимирской областью, а Ставропольем.

Аналогично Евгений Краснояров возглавлял не Красноярский край, а Сахалинскую область (1993-1995), в то время как Владимир Хабаров находился у руля не Хабаровского края, а Ненецкого автономного округа (март-декабрь 1996).