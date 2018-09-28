закрыть
28 сентября 2018, пятница, 20:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В России все больше губернаторов с одинаковыми фамилиями

  • 28.09.2018, 19:17
  • 1,196

Журналисты выяснили, какая фамилия чаще встречается среди российских губернаторов.

43-летний единоросс Василий Орлов 27 сентября официально вступил в должность губернатора Амурской области. Он стал четвертым человеком с этой фамилией, который находится во главе российского региона в настоящее время, передает русская служба BBC.

Через неделю Орловых снова станет трое. Как ожидается, 4 октября покинет свой пост проигравшая выборы глава Владимирской области Светлана Орлова. Таким образом, число Орловых в губернаторском корпусе сравняется с числом Никитиных.

Журналисты выяснили, какие еще фамилии губернаторов встречаются более чем в одном регионе.

Василий Орлов стал губернатором, победив на выборах, которые прошли 9 сентября в 22 регионах России.

А 26 сентября президент РФ Путин назначил трех новых врио губернатора, в том числе Астраханской области. Им стал Сергей Морозов, который в последнее время работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (а когда-то, по данным СМИ, служил в службе безопасности Путина).

И в этот день в России стало два губернатора Сергея Морозовых. Другой Сергей Морозов с 2004 года возглавляет Ульяновскую область. Пока это единственный случай, когда у глав регионов совпадают и имя, и фамилия.

Самая распространенная губернаторская фамилия в России - Кузнецов. Губернаторов Кузнецовых за современную историю было пятеро. К моменту написания этой заметки не осталось ни одного.

Фамилия Коков - далеко не самая популярная. Тем не менее, уже третий по счету Коков руководит Кабардино-Балкарией. Со среды, 26 сентября, главой республики стал Казбек Коков - сын экс-президента КБР Валерия Кокова (1992-2005). Между ними был еще один Коков - Юрий (2013-2014), двоюродный племянник Валерия Кокова.

Несмотря на распространенность среди губернаторов фамилии Орлов, ни один ее представитель в новейшей истории России не оказывался во главе Орловской области. Есть и действующий губернатор Владимир Владимирович Владимиров, но руководит он не Владимирской областью, а Ставропольем.

Аналогично Евгений Краснояров возглавлял не Красноярский край, а Сахалинскую область (1993-1995), в то время как Владимир Хабаров находился у руля не Хабаровского края, а Ненецкого автономного округа (март-декабрь 1996).


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич