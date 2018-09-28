Нерезиденты распродают российские акции пять недель подряд 28.09.2018, 19:42

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Остановить отток капитала с российского фондового рынка уже невозможно.

Российский фондовый рынок продолжает терять зарубежных инвесторов, пишет finanz.ru.

Рост рынка до исторических максимумов по индексу МосБиржи и абсолютные рекорды в котировках нефтяных экспортеров нерезиденты используют, чтобы избавиться от бумаг российских компаний.

Крупнейший в США биржевой фонд, ориентированные на акции РФ, (VanEck Vectors Russia ETF) на минувшей неделе зафиксировал отток клиентских средств еще на 10,54 млн долларов. С начала сентября инвесторы вывели из фонда, портфель которого практически копирует индекс РТС, 97 млн долларов, следует из данных etf.com.

Одновременно резко ускорился отток из фонда Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, покупающего российские акции с тройным плечом. Начиная с 18 сентября деньги уходят из фонда ежедневно - за две недели клиенты забрали 42,6 млн долларов, вынудив фонд распродавать бумаги на МосБирже.

Судя по статистике, из фонда ушли крупные инвесторы, сделавшие ставку на российский рынок в период с 9 по 13 августа, когда обвал рубля дал возможность зайти в бумаги дешево: тогда фонд 65 получил млн долларов новых денег, а приток стал вторым по масштабам в его истории.

В целом на минувшей неделе нерезиденты вывели с российского рынка 92,8 млн долларов, следует из данных EPFR.

Это пятая подряд неделя оттока, указывают аналитики Сбербанк CIB Андрей Кузнецов и Коул Эйксон. Акции распродают все категории фондов: ориентированные исключительно на РФ забрали 38,4 млн долларов, покупающие Россию в пакете с другими развивающимися рынками - 35,9 млн.

Пассивные фонды продали акций на 46,8 млн долларов, активные - на 46 млн.

Индекс МосБиржи в пятницу установил новый исторический максимум на отметке 2471,33 пункта.