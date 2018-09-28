закрыть
28 сентября 2018, пятница, 20:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Как белоруска переехала в Израиль и решила начать новую жизнь

  • 28.09.2018, 19:54
Фото: из личного архива

Елена Ященко рассказала, как выглядит ЗОЖ в Израиле.

29-летняя Елена Ященко рассказала tut.by о том, как отказалась от употребления мучного и сладкого в течение 30 дней, а еще делала планку, и о том, как выглядит ЗОЖ в Израиле.

Переехала в Израиль и решила начать новую жизнь

Фото: из личного архива

— Раньше мне приходилось много работать за компьютером, отвечать на телефонные звонки, проводить консультации: работа была сидячая и малоподвижная. Я не всегда успевала полноценно пообедать, довольствовалась быстрыми и калорийными перекусами. Есть китайская пословица: если каждый день класть маленький камень на полку, то в один день полка упадет. И хотя моя полка не упала, но камней на ней лежало много: при росте 164 см я весила 72,7 кг.

В апреле этого года я, муж и шестилетняя дочь переехали в Израиль. И я восприняла это как шанс научиться жить по-новому. Город, в котором я сейчас живу, называется Беэр-Шева: население — 200 тысяч человек. Что мне нравится больше всего, так это то, что до любой точки можно быстро добраться на велосипеде. Мы с мужем даже решили не приобретать автомобиль, чтобы не терять физической активности.

Я много учу иврит и немного подрабатываю. Стала больше времени уделять себе и спорту. Мы занялись бегом, а чтобы было веселей, поставили семейную цель: пробежать полумарафон — что и сделали в конце июня. Трасса марафона Арад-Масада проходит по пустыне, а сами забеги в Израиле чаще ночные из-за дневной жары.

Не есть сладкого, хотя работаешь в кондитерской

Фото: из личного архива

Я бегала по ночам и вечерам (в среднем около 20 км). Планку тоже стала практиковать по вечерам: нашла в интернете видеоурок, где даже время за тебя засекают — пятиминутный комплекс из нескольких видов упражнения.

Когда человек стоит в планке, со стороны кажется: мол, что тут сложного — берешь и стоишь. Но, как оказалось, если планку делать правильно, нужно держать пресс, контролировать дыхание и думать о вечном (а не о том, когда же закончатся эти 60 секунд). Скажу честно, мне было тяжело. Я обливалась потом с ног до головы. На третьей неделе убрала вариант планки с поднятой ногой, потому что делать ее было просто невыносимо, а я считаю важным получать от спорта удовольствие.

Зато с питанием у меня все получилось! Из рациона исчезло все мучное: булочки, пирожные, печенье, вафли, торты, слойки, багеты, хлеб… И от сладкого я тоже отказалась. Ела овощи и овощные рагу; когда нужно было перекусить вне дома, брала контейнер.

Ближе к концу месяца у меня стало быстро портиться настроение, я стала более раздражительной. Может, это связано с отсутствием шоколада?..

Самым большим испытанием стала подработка помощником повара в кондитерском отделе. Горжусь, что не попробовала ни одного пирожного! Несмотря на то, что су-шеф постоянно говорила: «Девочки, вы в раю: пробовать можно все, а домой уносить нельзя».

Думаю, после челленджа буду разрешать себе день удовольствия в неделю: есть на завтрак круассан или шоколадку. Я все же очень люблю сладкое: даже первым моим ивритоговорящим знакомым стал продавец в ближайшей булочной. За этот август мне пришлось ему объяснить, почему я перестала заглядывать. И знаете, он пожелал мне удачи.

Чем ЗОЖ в Израиле отличается от белорусского

Фото: из личного архива

В Израиле другое отношение к телу. Тут говорят: «Мое тело — только для меня». Сплошной бодипозитив! Вне зависимости от комплекции никто в транспорте или на улице не начнет читать лекции.

А еще здесь есть масса возможностей для бесплатных занятий спортом: воркаут-площадки, велодорожки. На пробежки выходит очень много людей. И подбадривают друг друга: «Мое тебе уважение! У тебя все получится!». Однажды утром я бегала в парке, а мне навстречу — дедушка лет 80. Когда мы встретились, он раскрыл руки для объятий. И в этом было столько радости жизни!

С апреля я скинула 11 кг. Два ушли во время челленджа. Кто боролся с лишним весом, знает, что каждый последующий килограмм дается тяжелее. А сложнее всего задержаться в желаемом весе, не набрать снова. Поэтому крайне важно сочетать и правильное питание, и физические нагрузки.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич