Фотофакт: В Могилеве протекла лестница с фонтаном за $2,3 миллиона 28.09.2018, 20:17

Фото: belsat.eu

«Лестничный спуск с каскадным фонтаном в парк Подниколье» построили за год.

В Могилеве 28 сентября открыли новый объект – лестницу с каскадным фонтаном. Во время запуска вода потекла по ступенькам, передает «Белсат».

Под воздействием ветра фонтан на двух площадках протекает. На одной из площадок есть водосток, а на второй и его нет. Сильный ветер сносит воду мимо чаши и вся эта вода течет вниз по лестнице.

Кроме того, воду сносит и из фонтана внизу лестницы. Как видно по фотографии, площадка намокла только с одной стороны фонтана.

Объект «Лестничный спуск с каскадным фонтаном в парк Подниколье» в Могилеве построили за год. Стоимость лестнице составила 4,7 млн рублей. Свою руку к лестнице приложили председатели областного и горисполкомов во время субботников в городе. Объект должны были подготовить и открыть до приезда в Могилев Лукашенко и Путина на V Форум регионов, который состоится 10-12 октября.