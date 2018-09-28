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Олег Сенцов доставлен из колонии в больницу

  • 28.09.2018, 20:20
Олег Сенцов
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Украинский режиссер держит голодовку в российской колонии уже 139 дней.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии 139 дней, доставлен в больницу города Лабытнанги. Осужденный пройдет медицинское обследование и получит консультации от врачей, передает «Радио Свобода».

Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Сенцов находится "между жизнью и смертью".

Глава государства призвал членов Организации Объединенных Наций принять соответствующую резолюцию и потребовать от Кремля соблюдения прав человека.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в «подготовке терактов» в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Он неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.


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