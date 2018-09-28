Синоптики рассказали, какой будет погода в последние выходные сентября 1 28.09.2018, 20:27

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В субботу возможен мокрый снег.

В последние выходные сентября и начале октября преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать область повышенного давления — в основном будет без осадков, лишь в субботу местами не обойдется без кратковременных дождей. Об этом tut.by сообщили Белгидромет Минприроды.

В субботу, 29 сентября, местами, преимущественно по востоку страны, пройдут кратковременные дожди, утром по северо-востоку страны возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью составит +3…9°С, по северо-востоку Беларуси 0…+2°С, максимальная температура днем +8…14°С.

30 сентября, в воскресенье, погодные условия будет определять область повышенного давления, сформированная в холодном воздухе, осадков не ожидается. Ночь будет холодной и на большей части территории страны при ясном небе ожидаются заморозки до 0…-4°С, лишь по северу, где будет больше облаков, температура воздуха будет +1...4°С, максимальная температура днем составит +9…15°С.

1 октября, в понедельник — без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +1...6°С, по югу местами заморозки до 0...-3°С, максимальная температура днем +12...18°С.