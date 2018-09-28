50 миллионов аккаунтов в «Фейсбуке» взломали неизвестные хакеры 1 28.09.2018, 20:36

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Фото: facebook / REUTERS

(Обновлено) Компания обратилась в полицию.

Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов, передает русская служба BBC.

В компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.

Facebook обнаружила уязвимость в четверг и обратилась в полицию.

В пятницу пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в сеть заново.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время уязвимость устранена.

Уязвимость обнаружилась в функции View As (в русскоязычной версии - "Посмотреть как"). Она позволяет узнать, как выглядит профиль пользователя глазами других пользователей. Эта функция появилась не позже 2012 года.

Как сообщает компания, воспользовавшись этой функцией, злоумышленники смогли получить так называемые маркеры (токены) доступа - это строка кода, которая определяет, изменяет или записывает данные "Фейсбука" от лица определенного человека.

В компании говорят, что пока не знают, использовали ли злоумышленники чужие аккаунты и получали ли они доступ к какой-то закрытой от них информации.