Зинаида Михнюк: О чем этот декрет Лукашенко № 29? О рабской контрактной системе 28.09.2018, 20:46

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Контракт является способом давления на работников.

Заместитель председателя РЭП, лидер Брестского региона Зинаида Михнюк прокомментировала для praca-by.info инициативу «парламента» закрепить положения декрета Лукашенко №29 в Трудовом кодексе.

На встрече регионального отделения профсоюза РЭП с председателем Геннадием Федыничем активисты много внимания уделили предстоящим изменениям трудового законодательства.

На осенней сессии «палаты представителей», которая начнется в октябре, депутаты во втором чтении рассмотрят проект поправок в Трудовой кодекс. Поправки в Трудовой кодекс изменят временный характер применения контрактной системы на постоянный, то есть закрепят положения декрета № 29.

Зинаида Михнюк прокомментировала будущие поправки и значение контрактной системы для работников и нанимателей:

– О чем этот Декрет № 29? О рабской контрактной системе. Если работника по каким-то причинам уволили с работы – это одно, а не продлили контракт с человеком – это совершенно другая ситуация. То есть, воспользовались контрактной системой. Чем она хороша для нанимателей? Проходит год, на который был заключен контракт, и наниматель не должен тебе объяснять, за что он тебя увольняет. Может, ты не понравился начальнику внешне – и это вполне может быть причиной непродления контракта. Плохого специалиста наниматель может оставить, а хорошего – просто уволить: из-за того, что у него активная жизненная позиция, за то, что он член независимого профсоюза.

Зинаида Михнюк подчеркнула, что контракт является способом давления на работников:

– Так избавляются от активистов. В Бобруйске на шинном заводе был такой резонансный случай: жена работника была в отпуске по уходу за ребенком, а у мужа заканчивался контракт. Перед ним начальство положило чистый лист и сказало: «Выйдешь из свободного профсоюза – мы продлим контракт». Так семья осталась без средств к существованию. Работник не захотел менять свои взгляды, остался верен независимому профсоюзному движению. Ему не продлили контакт.