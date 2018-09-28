закрыть
28 сентября 2018, пятница, 22:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Зинаида Михнюк: О чем этот декрет Лукашенко № 29? О рабской контрактной системе

  • 28.09.2018, 20:46
  • 1,810

Контракт является способом давления на работников.

Заместитель председателя РЭП, лидер Брестского региона Зинаида Михнюк прокомментировала для praca-by.info инициативу «парламента» закрепить положения декрета Лукашенко №29 в Трудовом кодексе.

На встрече регионального отделения профсоюза РЭП с председателем Геннадием Федыничем активисты много внимания уделили предстоящим изменениям трудового законодательства.

На осенней сессии «палаты представителей», которая начнется в октябре, депутаты во втором чтении рассмотрят проект поправок в Трудовой кодекс. Поправки в Трудовой кодекс изменят временный характер применения контрактной системы на постоянный, то есть закрепят положения декрета № 29.

Зинаида Михнюк прокомментировала будущие поправки и значение контрактной системы для работников и нанимателей:

– О чем этот Декрет № 29? О рабской контрактной системе. Если работника по каким-то причинам уволили с работы – это одно, а не продлили контракт с человеком – это совершенно другая ситуация. То есть, воспользовались контрактной системой. Чем она хороша для нанимателей? Проходит год, на который был заключен контракт, и наниматель не должен тебе объяснять, за что он тебя увольняет. Может, ты не понравился начальнику внешне – и это вполне может быть причиной непродления контракта. Плохого специалиста наниматель может оставить, а хорошего – просто уволить: из-за того, что у него активная жизненная позиция, за то, что он член независимого профсоюза.

Зинаида Михнюк подчеркнула, что контракт является способом давления на работников:

– Так избавляются от активистов. В Бобруйске на шинном заводе был такой резонансный случай: жена работника была в отпуске по уходу за ребенком, а у мужа заканчивался контракт. Перед ним начальство положило чистый лист и сказало: «Выйдешь из свободного профсоюза – мы продлим контракт». Так семья осталась без средств к существованию. Работник не захотел менять свои взгляды, остался верен независимому профсоюзному движению. Ему не продлили контакт.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич