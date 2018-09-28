Фотофакт: Из Киева стартовал «поезд четырех столиц» 28.09.2018, 20:58

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Его маршрут свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

С железнодорожного вокзала в Киеве отправился в первый рейс «поезд четырех столиц», маршрут которого свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, передает «Радыё Свабода».

Как сообщил исполняющий обязанности главы украинской железной дороги — предприятия «Укрзалізниця» — Евгений Кравцов, первый рейс состава заполнен на 55 процентов.

«Для первого рейса это очень хороший показатель. Но большая часть пассажиров направляется в Вильнюс и Ригу. Между Киевом и Минском у нас существует традиционный маршрут, поэтому наверняка пока пассажиры пользуются им», — сообщил Кравцов.

Глава «Укрзалізниці» добавил, что, по его оценкам, рентабельным этот маршрут будет даже при заполненности на 30 процентов.

Состав прибудет в Минск сегодня, 28 сентября, а 23.35. Стоимость билета из Киева до Минска составляет 1878 гривен (70 долларов) в купейный вагон и 3622 (134 доллара) — в спальный вагон. В составе будет курсировать 10 вагонов (9 купейных и один класса «люкс»). В одном из вагонов билеты продаются в купе только для женщин или только для мужчин.

Пограничный и таможенный контроль пассажиров организован в помещении киевского вокзала, поэтому пассажиров просят приходить к поезду на час раньше.

Евгений Кравцов сообщил, что Украина продолжает переговоры с Эстонией, чтобы продлить маршрут до Таллинна.