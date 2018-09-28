России остается только падать 2 28.09.2018, 21:11

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Любого рода выходки или, наоборот, положительные поступки ничего особо не изменят.

Заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловeй приводит в Facebook мнения двух своих американских друзей об отношении западного истеблишмента к России, пишет newsru.com:

"Избранные места из переписки с американскими друзьями (перевод мой):

1. У западного истеблишмента сложилось общее мнение, что России остается только падать. Что касается разговоров с ней, то это как с париями - иметь дело не очень-то и хочется... Как на рынке происходит консолидация после первых всплесков новой технологии, так и у нас установилось, крайне негативное для России плато. Доказывать больше никому ничего не нужно. Любого рода выходки или, наоборот, положительные поступки ничего особо не изменят. Властелина Кремля для нас как партнера уже не существует. И это, скорее всего, навсегда.

2. Что бы теперь Россия ни делала, улучшить отношение Запада к себе вряд ли возможно. Ну а то, что она закручена в ниспадающей спирали - это для Запада общий фон. И нам наплевать на происходящее в России - внутренняя дестабилизация России ничем не грозит даже Европе, и уж, тем более, не грозит США. Разваливать Россию никто специально не будет, но и спасать, в случае чего, тоже".