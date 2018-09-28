Квартиры с мансардой: как они выглядят и где в Минске их строят 28.09.2018, 21:41

Новостройки с мансардными этажами — редкое предложение на рынке недвижимости.

Речь идет не о двухуровневых квартирах с лестницей между этажами, а о жилье с высокими и скошенными потолками, балконом-террасой и окнами в пол. Смотрим, что в них особенного и выясняем, как панельное домостроение поспевает за современной архитектурой, пишет tut.by.

В Минске многоэтажки с мансардами сейчас достраиваются в Новой Боровой. Отметим, что это панельное домостроение, только по современному проекту. И это не МАПИД.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Для строительства квартала в английском стиле, который имеет более сложную и выразительную архитектуру, понадобились новые панели, — говорит архитектор «А-100 Девелопмент» Егор Ралько. — Произвести то, что мы запроектировали, смог только Гомельский ДСК. У них очень хорошая модернизированная линия. Например, они сумели изготовить панели, позволяющие делать настоящие окна в пол, высотой 2,15 м. ДСК также изготовил для мансардных этажей трапециевидные элементы.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дома с мансардами достраиваются, на некоторых уже появилась отделка под кирпич в комбинации с фальцевой металлической обшивкой.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отмечаем, что не все многоэтажки полностью из панелей — первые этажи монолитно-каркасные с заполнением керамзитобетонными блоками. В этой части будут двухуровневые городские таунхаусы.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Оказалось, что это единственный производитель сборного железобетона, который смог поставить свои изделия на нашу монолитную часть здания.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мансардный этаж имеет характерную особенность — пространство квартиры под одним скатом разделено на несколько помещений в двух уровнях. И с каждого из них есть свой выход или на большую остекленную террасу, или на балкон.

Один из вариантов планировки квартиры с мансардой

— Мансардные квартиры выгодно отличаются от обыкновенных — это объем, большие пространства и огромные возможности для дизайна интерьеров, — говорит Егор.