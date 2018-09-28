Мэр в поисках земляков: Латвия возвращает своих жителей Юрий Панченко, «Европейская правда»

28.09.2018, 21:53

Можно ли вернуть соотечественников, уехавших искать лучшей доли?

Можно ли вернуть соотечественников, уехавших искать лучшей доли в Евросоюз? В последнее время этот вопрос стал очень актуальным для Украины. Тем важнее учесть опыт, приобретенный странами, которые еще до нас столкнулись с похожими проблемами.

Для начала – заглянем на несколько лет назад. В 2015 году ЕвроПравда готовила ряд материалов об угрозах пророссийского сепаратизма в ЕС. Среди прочего, посетили и Даугавпилс – город с наибольшей долей русского населения в Латвии.

Одно из самых сильных впечатлений по результатам общения с заместителем мэра: в этом регионе, очень депрессивном по латвийским меркам, нашли средства, чтобы организовывать бесплатные летние лагеря для детей из диаспоры. Даже при хронической нехватке средств на развитие в местном бюджете этот вопрос здесь считают сверхприоритетным.

Логика этого шага проста: такие лагеря не позволяют детям окончательно оторваться от родной среды, а следовательно, оставляют надежду, что со временем некоторые из них могут вернуться на родину.

Через три года мы снова вспомнили об этих попытках в Латвии. Принесла их политика результаты? Появились ли новые программы для диаспоры? Как оказалось, на оба вопроса ответ – да.

Конечно, всех проблем латыши не решили, но отдельным регионам есть чем похвастаться. И не зря мы говорим о регионах, а не о стране. До недавнего времени государство почти не занималось этим вопросом, оставив его местным властям. Именно поэтому каждый из городов самостоятельно решал, есть ли у них возможности поощрять своих земляков вернуться домой и как это делать.

На каких условиях вы готовы вернуться?

Самым успешным оказался Цесис – небольшой город почти в двух часах езды от Риги.

"Посещение Цесиса – это как поход в гости к латвийской бабушке", – убеждает рекламный проспект, который дали корреспонденту ЕвроПравды в информационном пункте. Город действительно выглядит несколько провинциальным: небольшой исторический центр, полуразрушенный замок, размеренная жизнь.

Казалось бы, откуда здесь взяться прорывным идеям?

Но в городской думе уверяют: эти впечатления ошибочны. Сейчас в Цесисе – один из самых низких уровней безработицы в Латвии, только 4,7%. А кроме того, есть большой спрос на квалифицированную рабочую силу. И это произошло не случайность.

"Идея обратиться к землякам, которые сейчас живут в Западной Европе, возникла в 2015 году во время визита в город специального посла по связям с диаспорой Роландса Лапути. Он среди прочего сказал, что люди, которые покинули Латвию из-за экономических проблем, часто сохраняют обиду на государство, что мешает общению с ними. Но – и это важно – отрицательное отношение распространяется именно на центральную власть, а не на местную. Поэтому на следующий день на планерке мы решили: надо действовать", – рассказывает специалист мэрии по вопросам коммуникаций Александр Абрамовс.

Первым делом в мэрии поискали в социальных сетях, прежде всего в Facebook, группы вроде "Латвийцы в Англии" или "Латвийцы в Ирландии". А потом – создали собственные группы, типа "Жители Цесиса в Англии", и начали общаться с людьми. А когда в таких группах набралось достаточно участников, в мэрии предложили им... пообщаться вживую.

"Подавляющее большинство людей покинули страну во время последнего финансового кризиса в 2008-2009 годах. Они не следили за ситуацией дома; многие считали, что там ничего не изменилось. А тут мэр города предлагает им встретиться рядом с ними, в Лондоне, Дублине и т.д. и рассказать, во что превратился их родной город", – рассказывает Александр Абрамовс. Мэр лично несколько раз ездил встречаться с бывшими земляками. Ведь если задача – убедить, что этих людей действительно хотят видеть дома, то заниматься этим должно первое лицо.

"Главное – эти встречи нельзя проводить накануне выборов, потому что люди решат, что их хотят использовать", – уточняют в Цесисской городской думе.

В течение 2016-2017 годов мэр провел встречи с земляками в Великобритании, Ирландии и Дании. В планах на следующий год – аналогичные встречи в Германии и Норвегии.

К примеру, в Лондоне мэру помогло посольство, предоставив помещение для встречи. Иногда место арендовали, а иногда – встречались дома у кого-то из диаспорян.

"Еще одна проблема – латыши, которые живут в Западной Европе, работают по 10-12 часов в сутки. Им очень сложно найти время для встречи, а тем более – подобрать время, удобное для всех. Поэтому мы старались устраивать эти встречи в дни государственных праздников в странах, в которые ехали", – делится опытом Александр Абрамовс.

Еще один секрет – нельзя сразу же начинать разговор с пропаганды возвращения. Лучше рассказать о жизни в городе, об изменениях, а потом спросить: при каких условиях люди могут теоретически задуматься о возвращении?

Жилье, гранты и спецпрограммы для учителей

Как и следовало ожидать, прежде всего "возвращенцам" нужна работа.

Но при этом главное – не упустить тех, кто решился хотя бы подумать о возвращении.

В мэрии вспоминают, как один из британских латышей нашел подходящую вакансию в Цесисе, но потенциальному работодателю требовалась личное собеседование. Сотрудники мэрии сразу поехали к нему и устроили скайп-связь с Британией, не дожидаясь, пока работодатель согласует детали виртуального собеседования (или наоборот – решит "не заморачиваться").

А еще – как мэрия помогла двум землякам, которые решили открыть в Цесисе авторемонтную мастерскую. Для них власти нашли подходящий земельный участок. Чего не сделаешь ради возвращения людей!

Оказалось, что большинство диаспорян готовы вернуться, чтобы открыть собственное дело. Но как это сделать без начального капитала? Именно поэтому в Цесисе создали грантовый фонд, где при наличии хорошего бизнес-плана можно получить грант в 2 тыс. евро.

Ну и, конечно же, остаются бытовые проблемы: жилье, школы и сады для детей.

С первым решили очень просто: у города есть база социального жилья, которое они готовы бесплатно на два года предоставлять тем, кто последние три года прожил за границей и может это подтвердить. Единственное условие – эта льгота не может быть продлена.

За два года эти люди должны найти работу или открыть свой бизнес и переехать в новую квартиру.

С детьми несколько сложнее. И вопрос не в том, что нет мест в школах или детсадах – они есть. Беда в том, что дети эмигрантов подзабыли родной язык. Поэтому были созданы специальные программы – в первую очередь для учителей, которые должны максимально ускорить интеграцию детей.

"Все очень просто – мы никогда не обещали золотых гор. Но все, что в наших силах, мы пытаемся сделать, чтобы вернуть людей", – объясняет Александр Абрамовс.

Уже за первый год программы бывшие диаспоряне открыли в городе десять предприятий. А сейчас речь идет о нескольких сотнях земляков, вернувшихся в Цесис.

Опыт небольшого города стал широко известен – в программе стали участвовать и бывшие жители других латвийских городов, которые захотели переехать в Цесис. А одновременно эту практику стали внедрять и другие муниципалитеты.

Эксперимент на государственном уровне

С нынешнего года появились также государственные программы по возвращению диаспоры.

"Пилотная программа стартовали 1 марта и доработает в виде эксперимента до конца года. В ее рамках создали пять должностей региональных координаторов (в четырех регионах Латвии и в столице), к которым обращаются за помощью представители диаспоры, желающие вернуться домой. А мы, по возможности, стараемся им помочь", – рассказывает Ия Гроза, координатор реэмиграции региона Видземе.

А еще государство создало грантовый фонд для помощи. Сейчас завершился прием заявок на финансирование проектов, по которым можно получить грант на сумму до 9 тыс. евро. Правда, количество победителей пока будет небольшим – каждый из регионов может выделить лишь по 36 тыс. евро.

"В нашем регионе очень интересные заявки, а вот в других есть проблемы. Ведь к участию в конкурсе допущены лишь те, у кого есть регистрация проживания за границей. А многие, работая за пределами страны, сохраняют жилье дома и формально считаются теми, кто продолжает жить в Латвии", – рассказывает Ия Гроза.

Тем не менее, за три года Латвия прошла путь от единичных идей до государственной программы возвращения бывших соотечественников домой.

А самое главное – то, что эти идеи пользуются успехом.

Люди, которые десять или больше лет жили за границей, возвращаются домой. Часто – с новым опытом и желанием реализовывать его на родине.

Как оказалось, переезд в Западную Европу – это не дорога в один конец. И этот латвийский урок принципиально важен для Украины.

Юрий Панченко, "Европейская правда"