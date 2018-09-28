Как в Минске с 2006 года запрещали и разрешали торговать алкоголем 28.09.2018, 21:59

Неужели у чиновников такая короткая память, и власти не сделали никаких выводов из предыдущего «сухого закона»?

С 1 октября 2018 года в Минске ограничивают продажу алкоголя в ночное время. Хотя правильнее сказать, снова ограничивают — с момента, когда власти отменили предыдущие ограничения, прошло три года и один месяц, передает «Еврорадио».

Неужели у чиновников такая короткая память, и власти не сделали никаких выводов из предыдущего "сухого закона"? Журналисты посмотрели, с какими формулировками в Минске запрещали и с какими разрешали торговлю алкоголем ночью.

Основной лоббист ограничений на продажу алкоголя — милиция

Основной противник того, чтобы после 23:00 промчаться на такси до ближайшего "ночника" и приобрести бутылочку коньячку, это МВД. Ведомство постоянно выступает за ограничения на продажу алкоголя, сокращение количества ночных магазинов, а в последнее время — за повышение возраста, с которого можно приобретать спиртные напитки, с 18 до 21 года и за то, чтобы в больших магазинах были отгорожены отдельные пространства с алкоголем.

Аргументация милиции проста: 80% серьезных преступлений: убийств, разбоев и грабежей, случаев нанесения тяжких телесных повреждений — совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения. "Большинство этих правонарушений не было бы совершено, если бы люди не находились под влиянием алкоголя", — говорил начальник управления профилактики МВД Олег Каразей.

Таксисты и другие

Последний раз МВД поднимало этот вопрос в мае 2018 года (а перед тем — в сентябре 2017-го и в октябре 2016-го). Всего за три месяца до того, в феврале 2018 года Александр Лукашенко говорил, что сомневается в действенности запретов и возрастных ограничений:

"Если вы хотите жуликов развести, которые будут из-под полы — таксисты и другие — продавать ночью и поздно вечером алкоголь и карманы набивать, это можно сделать. Запреты, как показывает история, результатов еще не давали".

Последний раз запрет на продажу алкоголя ночью вводился в Минске в 2015 году и продержался всего два месяца. Ограничения вводились, как объяснял МВД, чтобы "криминогенная ситуация была контролируемой, и меньше совершалось преступлений и правонарушений, связанных с пьянством на бытовой почве". Отмену запрета Мингорисполком объяснил увеличением продаж контрафакта, качество которого вызывало сомнения.

Но что изменилось с тех пор? Неужели в Минске за три года перевелись "таксисты", готовые продать пассажиру бутылочку водки, или "другие", которые налаживали продажи алкоголя через соцсети?

25 августа 2015 года был снят предыдущий запрет на продажу алкоголя в Минске.

Ну и что теперь?

Справедливости ради, с 1 июля 2015 года в Беларуси действуют специальный указ и декрет, направленные на усиление государственного регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Но сам же Лукашенко, говорил, что "определенные негативные тенденции сохраняются".

Кстати, отмена ограничений в 2015 году состоялась за два месяца до «президентских выборов». Совпадение?

Когда в Беларуси впервые ограничивали торговлю алкоголем?

С проблемой суррогатной продукции и контрафактом милиция сталкивалась и раньше. В 2006-2007 годах даже действовал частичный запрет на продажу алкогольной продукции после 23:00. Представители МВД рассказывали, что на теневом рынке из-за ограничений значительно увеличилось количество суррогата, опасного для здоровья.

Отдельной строкой идет предложение МВД запретить продажу алкоголя лицам в возрасте до 21 года. Эта тема поднимается ежегодно как минимум с 2014-го. Однако пока никаких изменений: ни правительство, ни Лукашенко не поддерживают эту инициативу. Легально купить алкоголь можно купить сразу после 18-го дня рождения.

По ком прозвонит колокол?

По прогнозу Минфина, акцизы должны составить 8,9% от налоговых доходов консолидированного бюджета Беларуси на 2018 год. Это 2 465 553 100 рублей. Здесь учтены не только алкогольные, но, например, и табачные акцизы. Но несложно догадаться, что ограничение на продажу алкоголя в Минске приведет к существенному уменьшению этой суммы.

Уменьшатся также налоговые поступления от ночных магазинов, которые уже заявили Еврорадио, что прогнозируют снижение своей рентабельности. Часть из них вообще откажется от того, чтобы работать 24/7, и будет закрываться в 23:00 — когда становится запрещено продавать спиртные напитки.

Белорусская алкогольная промышленность сейчас не в лучшем состоянии. Недавно объявил о банкротстве "Подсвильский винзавод". "Бобруйский завод напитков", несколько лет назад объявленный банкротом, 28 сентября заявил, что начинает процедуру ликвидации. И в эту нелегкую годину решено запретить в Минске ночную продажу алкоголя! Ждем, по ком следующему прозвонит колокол.