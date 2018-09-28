Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Борис Вишневский

28.09.2018, 22:10

Борис Вишневский

Когда это произойдет - а произойдет это обязательно, - все эти законы будут немедленно отменены.

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста, названный кремлевским СМИ законом о "совершенствовании пенсионной системы". Слово-то какое - "совершенствование", понимаешь!

Теперь вместо "отнять", "ограбить", "урезать", "сократить" будут говорить "совершенствовать".

"Ограбили на улице - "усовершенствовали" материальное положение.

Снизили заплату - "усовершенствовали" оплату труда.

Сократили пособие на ребенка - "усовершенствовали" систему соцзащиты...

Пустые сердца думских единороссов бились ровно: ни одно не дрогнуло, когда надо было нажать кнопку.

Объяснять им, что 80% граждан против "пенсионного грабежа", было напрасной тратой времени - оловянные солдатики партии выполняли приказ, не подлежащий обсуждению.

Взывать к их совести было бесполезно ввиду отсутствия у них такой опции. Стыдить их было бессмысленно - им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов.

Отменить "пенсионный грабеж" - как и другие людоедские, грабительские, запретительные, репрессивные законы - можно только одним путем: сменить власть. Когда это произойдет - а произойдет это обязательно, - все эти законы будут немедленно отменены.

А с теми, кто их инициировал, принимал, продвигал и пропагандировал, будет отдельный разговор. И вести его будут члены комиссий по люстрациям.

Борис Вишневский