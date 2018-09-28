Минское «Динамо» уверенно обыграло «Сибирь» 1 28.09.2018, 22:17

Белорусские хоккеисты забросили пять шайб.

Минское «Динамо» не оставило никаких шансов новосибирской «Сибири», которой руководит белорусский специалист Александр Андриевский, — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1), пишет tut.by.

«Зубры» уже после первого периода вели в счете 2:0.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — С. Костицын (К) — Пулккинен; Осипов — Хенкель, А. Костицын — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Знахаренко, Павлович (А) — Китаров (А) — Буйницкий; Литвинов — Волков — Когалев; Евенко.

«Сибирь»: Тэйлор (Красиков); Логинов — Алексеев (А), Бертран — Дугин — Саюстов; Пиганович (К) — Воробей, Михайлов — Эммертон — Шаров; Морозов — Наумов, Казаков — Бодров (А) — Пешехонов; Савченко — Игнатович, Ткаченко — Романцев — Шашков.