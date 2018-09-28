В Варшаве заседает Военный комитет НАТО 28.09.2018, 22:25

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Мариуш Блащак отметил, что проведение совещания в Варшаве - жест уважения союзников по отношению к Польше.

В Варшаве, в Королевском замке, проходит совещание Военного комитета НАТО. В нем принимают участие руководители генеральных штабов и министерств обороны государств альянса. Их приветствовал президент Польши Анджей Дуда, передает «Радио Польша».

На совещании рассматриваются вопросы, связанные с повышением готовности войск стран НАТО, осуществлением совместных учений, обсуждаются проблемы модернизации армии, сотрудничества с международными организациями.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак встретился накануне совещания с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Мариуш Блащак отметил, что проведение совещания в Варшаве — это жест уважения союзников по отношению к Польше, отмечающей 100-летие независимости и 100-летие создания Генерального штаба Вооруженных сил, а также подтверждение статуса Польши в Североатлантическом альянсе.

Министр обороны Польши напомнил, что страна тратит 2 процента ВВП на оборону, участвует в миссиях НАТО, модернизирует вооружение.

Среди вопросов, которые будут подробно обсуждаться на совещании 29 сентября, так называемая инициатива 4x30, заключающаяся в повышении готовности войск НАТО. Министр Мариуш Блащак подчеркнул, что эта инициатива может значительно усилить безопасность союзников и, следовательно, Польши. Речь идет о сохранении на высоком уровне готовности 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к действиям в течение не более 30 дней.