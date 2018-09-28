«Прошу сравнить вот эти два портрета»1
- Борис Акунин, «Эхо Москвы»
- 28.09.2018, 22:44
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Есть две России.
Побывал на фестивале «Словоново», устроенном человеком-бульдозером Маратом Гельманом. Марат преодолел все препятствия, своротил горы и сделал почти невозможное: собрал на берегу моря кучу интересных деятелей русской культуры — в основном тех, кто сегодня живет не в России или не только в России (хотя большинство, включая и меня, предпочли бы находиться у себя дома).
Лица с верхней картинки сгинут и забудутся, с нижней — останутся.
И думал, что есть две России: нормальная и ненормальная, но всё так перекосилось, что мир в основном любуется деятелями со второй картинки и уже начинает считать нормальной, настоящей вот такую Россию.
Фестиваль «Словоново», среди прочего, затеян и для того, чтобы перебить эту дурную тенденцию. Потому что Россия переболеет всей этой мутью и выздоровеет. Лица с правой картинки сгинут и забудутся, с левой — останутся.
Борис Акунин, «Эхо Москвы»