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«Прошу сравнить вот эти два портрета»

1
  • Борис Акунин, «Эхо Москвы»
  • 28.09.2018, 22:44
  • 2,577
Борис Акунин
Фото: afisha.ru

Есть две России.

Побывал на фестивале «Словоново», устроенном человеком-бульдозером Маратом Гельманом. Марат преодолел все препятствия, своротил горы и сделал почти невозможное: собрал на берегу моря кучу интересных деятелей русской культуры — в основном тех, кто сегодня живет не в России или не только в России (хотя большинство, включая и меня, предпочли бы находиться у себя дома).

Лица с верхней картинки сгинут и забудутся, с нижней — останутся.

И думал, что есть две России: нормальная и ненормальная, но всё так перекосилось, что мир в основном любуется деятелями со второй картинки и уже начинает считать нормальной, настоящей вот такую Россию.

Фестиваль «Словоново», среди прочего, затеян и для того, чтобы перебить эту дурную тенденцию. Потому что Россия переболеет всей этой мутью и выздоровеет. Лица с правой картинки сгинут и забудутся, с левой — останутся.

Борис Акунин, «Эхо Москвы»


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