В Южной Корее задержали попавший под санкции США российский корабль 1 29.09.2018, 8:03

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Санкции связаны с нелегальными поставками нефти в КНДР.

Российское судно «Севастополь» приморской компании «Гудзон» задержали в порту Пусан в Южной Корее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

«Судно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — заявил он. По данным Осичанского, причиной задержания является то, что компания «Гуздон» попала под американские санкции. К решению проблемы подключилось российское генеральное консульство в Пусане.

Ранее 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США располагает доказательствами того, что Россия в обход санкций поставляла нефть Северной Корее. По данным США, в апреле 2018 года «Патриот» передавал продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР.

Всего, по словам Хейли, США зафиксировали не менее 148 случаев незаконной передачи нефтепродуктов КНДР.

В августе США ввели санкции против двоих россиян и трех компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей. В список попала судоходная компания «Гудзон», Primorye Maritime Logistics, базирующаяся во Владивостоке, а также петербургская Vela-Marine. Как сообщал министр финансов США Стивен Мнучин, экспорт товаров в КНДР под российскими флагагми запрещен и грозит американскими санкциями.