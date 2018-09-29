закрыть
29 сентября 2018, суббота, 9:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

В Южной Корее задержали попавший под санкции США российский корабль

1
  • 29.09.2018, 8:03
  • 1,056

Санкции связаны с нелегальными поставками нефти в КНДР.

Российское судно «Севастополь» приморской компании «Гудзон» задержали в порту Пусан в Южной Корее. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петра Осичанского.

«Судно задержано агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс», — заявил он. По данным Осичанского, причиной задержания является то, что компания «Гуздон» попала под американские санкции. К решению проблемы подключилось российское генеральное консульство в Пусане.

Ранее 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США располагает доказательствами того, что Россия в обход санкций поставляла нефть Северной Корее. По данным США, в апреле 2018 года «Патриот» передавал продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР.

Всего, по словам Хейли, США зафиксировали не менее 148 случаев незаконной передачи нефтепродуктов КНДР.

В августе США ввели санкции против двоих россиян и трех компаний из-за сотрудничества с Северной Кореей. В список попала судоходная компания «Гудзон», Primorye Maritime Logistics, базирующаяся во Владивостоке, а также петербургская Vela-Marine. Как сообщал министр финансов США Стивен Мнучин, экспорт товаров в КНДР под российскими флагагми запрещен и грозит американскими санкциями.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич