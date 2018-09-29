Андрей Степанов: Сразу показали «Сибири», кто здесь хозяин 1 29.09.2018, 8:11

Первая шайба дала «Динамо» уверенность и тактическое преимущество.

Форвард минского "Динамо" Андрей Степанов поделился мнением от матча с "Сибирью" (5:1), сообщает pressball.by.

- Наверняка счетом сегодня вы довольны, а что касается качества игры, насколько оно вас удовлетворило?

- Конечно, победа — это хорошо, учитывая, что мы начали домашнюю серию с поражения. Мы знали, что у "Сибири" есть проблемы в плане игры, потому мы вышли с хорошим настроем и сразу показали сопернику, кто, как говорится, здесь хозяин. По-другому было нельзя, так как сибиряки сейчас как раненый зверь, это опасно, и мы настраивались вдвойне. Здорово, что быстро отличились дважды, почувствовали уверенность. Считаю, хорошо сыграли все три периода. Конечно, есть над чем работать, но в целом игра получилась, слава Богу, что так уверенно выиграли, это придаст нам моральных сил. Рад, что порадовали болельщиков хорошими голами.

- А в чем, по-вашему, важно прибавить в первую очередь?

- Много в чем: и в переходе из обороны в атаку, и в игре в неравных составах. Хорошо, что сегодня много забросили, будем стараться еще больше улучшать игру в атаке.

- Наверняка очень важно было отличиться первыми...

- Конечно, это как в драке: кто первый бьет, у того и преимущество. К тому же домашний матч, первая шайба нам дала уверенность и тактическое преимущество.

- Теперь хорошее настроение перенесете на следующий матч?

- Конечно! Настроение должно быть всегда хорошим, нам надо добавлять, чаще радовать своих болельщиков и с высоко поднятой головой идти вперед.